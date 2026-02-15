Rośnie kumulacja w Lotto

Padła wygrana w loterii Powerball Źródło: TVN24, Reuters

W sobotę, 14 lutego, wylosowane zostały następujące liczby: 1, 19, 26, 32, 38 i 41.

Wyniki losowania Lotto

Nikt nie wytypował takiego zestawu, zatem kumulacja rośnie i we wtorek do wygrania będzie 3 mln zł.

W ostatnim losowaniu trafiono natomiast 51 piątek, za które gracze otrzymają po 6 747,80 zł.

Lotto Plus - wyniki losowania

Z kolei w Lotto Plus wylosowane zostały następujące liczby: 6, 18, 32, 36, 39 i 42.

W tej grze również nie padła główna wygrana. Natomiast do 58 graczy, którzy "ustrzelili" piątki, trafią nagrody w wysokości 3500 zł każda.

Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się we wtorek, 17 lutego, o godzinie 22.00.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.00

Opracowała Paulina Karpińska/kris