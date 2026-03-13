Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

20 milionów do wygrania w Lotto

lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Padła wygrana w loterii Powerball
Źródło: TVN24, Reuters
W czwartkowym losowaniu Lotto nikomu nie udało się wytypować poprawnie wszystkich sześciu liczb. Kumulacja w Lotto wzrosła do 20 milionów złotych. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 12 marca 2026 roku.

W czwartek 12 marca w Lotto padły następujące liczby: 5, 6, 10, 15, 36, 42.

Takiego zestawu nie wytypował żaden z graczy, zatem pula głównej wygranej rośnie do 20 mln zł.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

W trakcie czwartkowego losowania odnotowano 78 wygranych piątego stopnia - każda o wartości 5453,60 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus zwycięski okazał się następujący zestaw liczb: 14, 23, 26, 30, 31, 36.

Jak podał Totalizator Sportowy na swojej stronie internetowej, w tym przypadku również nikomu nie udało się trafić szóstki. Padły 44 piątki, każda o wartości 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się we wtorek 17 marca o godzinie 22.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Padła główna wygrana w Lotto Plus

Padła główna wygrana w Lotto Plus

Wysokie wygrane w Eurojackpot

Wysokie wygrane w Eurojackpot

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.

OGLĄDAJ: Władysław Kosiniak-Kamysz w "Jeden na jeden"
Jeden na jeden

Władysław Kosiniak-Kamysz w "Jeden na jeden"

Jeden na jeden
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Wiktor Knowski

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
lottoWyniki LottoLoterie
Zobacz także:
Katowice z lotu ptaka
Chcieli mieszkań, tego się nie spodziewali. "Zostaliśmy brutalnie oszukani"
Joanna Rubin-Sobolewska
Miłosz Motyka
Motyka: nie wykluczamy obniżki stawki VAT na paliwo
Z kraju
telefon szpieg hacker
"Nowa, groźna kampania". Krajowy operator ostrzega
Tech
LOT odwołuje rejsy do Izraela (zdj. ilustracyjne)
LOT ponownie przedłuża zawieszenie lotów. Chodzi o trzy kierunki
Turystyka
Donald Trump
Tyle USA kosztuje wojna z Iranem. Administracja podała kwotę
Ze świata
amazon - dvoevnore shutterstock_1366397780
Ugoda to za mało. Amazon oskarżony o unikanie podatków
Ze świata
Modżtaba Chamenei
Media: Nowy przywódca Iranu ma sieć nieruchomości w Europie
Ze świata
Władimir Putin
1,5 miliarda dolarów mniej. Rosja traci krocie na ropie
Ze świata
GettyImages-2178325356
Mała wyspa na oku Trumpa. "To mogłoby doprowadzić do ostatecznego załamania"
Maja Piotrowska
shutterstock_2489072025
Stworzyła kolekcję zapachów dla popularnej sieciówki. Teraz czeka ją pozew
Ze świata
Iran. Uczestniczka pogrzebu trzyma plakat z podobizną nowego przywódcy kraju, Modżtaby Chameneiego
"Narzędzie nacisku na wroga". Nowy przywódca Iranu o zamknięciu cieśniny Ormuz
Ze świata
Korea Południowa, rynki
Ulegli presji Trumpa. Zainwestują miliardy w USA
Ze świata
Rosatom buduje lub planuje zbudować elektrownie jądrowe w kilku krajach m.in. na Węgrzech.
Rosyjski atom podjął decyzje w sprawie Iranu
Ze świata
moskwa rosja metro smartfon shutterstock_2419560045
Problemy z internetem w Moskwie. Kreml zabrał głos
Tech
Malediwy, Male
Kolejne popularne kierunki na liście ostrzeżeń. Ministerstwo odradza podróże
Turystyka
Anhtropic Claude AI
Anthropic ma sojuszników. Jest stanowisko firm Big Tech
Tech
Miłosz Motyka
Motyka: Polska dysponuje rezerwami ropy na trzy miesiące
Z kraju
ludzie, ulica, przechodnie
W kwietniu ruszą wypłaty "trzynastek". Komu przysługuje?
Pieniądze
Lotnisko we Frankfurcie
Odwołują loty przez strajk. Nawet 300 dziennie
Turystyka
Ulica WIEczorka: ceny paliw
"Po prostu będę więcej jeździł rowerem". Co Polacy myślą o drogich paliwach?
Pieniądze
Irański okręt w Cieśninie Ormuz
Media: Iran otwiera cieśninę Ormuz dla kolejnego sojusznika
Ze świata
NCBJ (zdj. ilustracyjne)
Cyberatak na NCBJ. Gawkowski: ślad prowadzi do Iranu
TVN24
Karol Nawrocki
Będą koszty, "nawet gdybyśmy złoto sprzedawali"
Z kraju
Ropa, pole naftowe, Syria
Cena ropy znów przekroczyła 100 dolarów za baryłkę
Rynki
pap_20260211_3WA
USA uwolnią rezerwy. "Później uzupełnimy"
Ze świata
Glapiński i Nawrocki
"Zasłona dymna, żeby prezydent miał alibi"
Z kraju
Posiedzenie Sejmu
Reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Sejm zdecydował
Z kraju
Andrzej Domański
"Atmosfera dosyć napięta". Minister finansów o spotkaniu z prezydentem
Z kraju
SAFE sprzęt PAP
Co warto wiedzieć o SAFE
Maja Piotrowska, Łukasz Figielski
Donald Trump
Trump znowu grozi. "Możemy zakończyć cały handel"
Ze świata
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica