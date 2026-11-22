Pieniądze 20 milionów złotych do wygrania w Lotto Oprac. Wiktor Knowski |

Sytuacja gospodarcza oczami Polaków Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W sobotę, 21 listopada, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 21, 25, 30, 36, 43 i 44.

Wyniki losowania Lotto

Było to szóste losowanie bez szóstki, zatem we wtorek, 24 listopada, do wygrania będzie 20 mln zł.

Choć żaden z graczy nie trafił kompletu sześciu liczb, padło 50 piątek, za które przysługują wygrane po 12 096,10 zł.

Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Dowiedz się więcej: Padła główna wygrana w Eurojackpot

Lotto Plus - wyniki i wygrane

W Lotto Plus wylosowane zostały następujące liczby: 13, 31, 35, 36, 39 i 46. Także w tej grze nikt nie zdobył głównej wygranej.

Jak podano na stronie lotto.pl, padły natomiast 34 piątki, za które Totalizator Sportowy zapłaci po 3500 zł.

Dowiedz się więcej: Eurojackpot rozbity. Padły dwie główne wygrane

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 5 zł. Cena zmieniła się 18 sierpnia 2026 roku i jest to pierwsza podwyżka zakładu Lotto od 2009 roku. Wraz z nią wzrosła gwarantowana pula na wygrane pierwszego stopnia - z 2 do 3 milionów złotych. Oznacza to, że zdobywca "szóstki" może liczyć już na co najmniej 3 miliony złotych.

Zwiększył się również udział wygranych pierwszego stopnia w całej puli przeznaczonej na wypłaty. Wzrósł on z 44 do 49 procent.

Na zakładzie Lotto należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną, a jej cena nie uległa zmianie. Wystarczy dopłacić 1 zł, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.