Pieniądze Rośnie kumulacja w Lotto Oprac. Paulina Karpińska |

Zarobki. Od tej kwoty zaczyna się bogactwo Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W czwartek, 8 października, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 3, 27, 29, 33, 42 i 43.

Wyniki losowania Lotto

Główna wygrana nie padła, zatem w najbliższym losowaniu, które odbędzie się w sobotę, 10 października, do wygrania będzie 5 milionów złotych.

Odnotowano natomiast 34 piątki. Każda z nich wyniosła 10 287,20 zł. Wygrane przekraczające 2280 zł są objęte 10-procentowym podatkiem, dlatego wypłacone graczom kwoty będą odpowiednio niższe.

Lotto Plus - wyniki losowania

W losowaniu Lotto Plus padły następujące liczby: 10, 12, 16, 30, 42 i 49. W przypadku tej gry również nikomu nie udało się zdobyć głównej wygranej.

Padły natomiast 33 piątki, za które gracze otrzymają po 3500 zł.

Dowiedz się więcej: Wysyp wygranych w Lotto. Kumulacja rozbita

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 5 zł. Cena zmieniła się 18 sierpnia i jest to pierwsza podwyżka zakładu Lotto od 2009 roku. Wraz z nią wzrosła gwarantowana pula na wygrane pierwszego stopnia - z 2 do 3 mln zł. Oznacza to, że zdobywca "szóstki" może liczyć już na co najmniej 3 mln zł.

>>> Wyższa cena, większe wygrane. Lotto wprowadziło zmiany

Zwiększył się również udział wygranych pierwszego stopnia w całej puli przeznaczonej na wypłaty. Wzrósł on z 44 do 49 proc.

Na kuponie Lotto należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną, a jej cena nie uległa zmianie. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.