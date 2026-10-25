Pieniądze Bez głównej wygranej w Lotto. Kumulacja rośnie Oprac. Wiktor Knowski |

Sytuacja gospodarcza oczami Polaków Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W sobotę, 24 października, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 18, 24, 30, 44, 46 i 47.

Wyniki losowania Lotto

W trakcie ostatniego losowania padły 43 piątki - każda o wartości 10 026,00 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Tym razem żadnemu z graczy nie udało się wylosować szóstki, zatem w najbliższym losowaniu, które odbędzie się we wtorek, 27 października, do wygrania będzie 5 mln zł. Kumulacja została rozbita w trakcie poprzedniego losowania. W czwartek jednemu z graczy udało się poprawnie wytypować wszystkie sześć liczb, za co otrzymał 20 milionów złotych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Rośnie kumulacja w Eurojackpot

Lotto Plus

Z kolei w Lotto Plus padły następujące liczby: 9, 20, 21, 24, 36 i 44. W przypadku tej gry również nikomu nie udało się zdobyć głównej wygranej.

Jak podano na stronie lotto.pl, padło natomiast 26 piątek, za które Totalizator Sportowy zapłaci po 3500 zł.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Padła główna wygrana w Eurojackpot

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 5 zł. Cena zmieniła się 18 sierpnia i jest to pierwsza podwyżka zakładu Lotto od 2009 roku. Wraz z nią wzrosła gwarantowana pula na wygrane pierwszego stopnia - z 2 do 3 mln zł. Oznacza to, że zdobywca "szóstki" może liczyć już na co najmniej 3 mln zł.

Zwiększył się również udział wygranych pierwszego stopnia w całej puli przeznaczonej na wypłaty. Wzrósł on z 44 do 49 proc.

Na zakładzie Lotto należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił. Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną, a jej cena nie uległa zmianie. Wystarczy dopłacić 1 zł, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje. Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.