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Bez głównej wygranej w Lotto. Kumulacja rośnie

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Sytuacja gospodarcza oczami Polaków
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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W sobotnim losowaniu Lotto nikomu nie udało się prawidłowo wytypować wszystkich liczb. Kumulacja rośnie do pięciu milionów złotych. Oto wyniki losowania Lotto i Lotto Plus z 24 października 2026 roku.

W sobotę, 24 października, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 18, 24, 30, 44, 46 i 47.

Wyniki losowania Lotto

W trakcie ostatniego losowania padły 43 piątki - każda o wartości 10 026,00 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Tym razem żadnemu z graczy nie udało się wylosować szóstki, zatem w najbliższym losowaniu, które odbędzie się we wtorek, 27 października, do wygrania będzie 5 mln zł. Kumulacja została rozbita w trakcie poprzedniego losowania. W czwartek jednemu z graczy udało się poprawnie wytypować wszystkie sześć liczb, za co otrzymał 20 milionów złotych.

Lotto Plus

Z kolei w Lotto Plus padły następujące liczby: 9, 20, 21, 24, 36 i 44. W przypadku tej gry również nikomu nie udało się zdobyć głównej wygranej.

Jak podano na stronie lotto.pl, padło natomiast 26 piątek, za które Totalizator Sportowy zapłaci po 3500 zł.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 5 zł. Cena zmieniła się 18 sierpnia i jest to pierwsza podwyżka zakładu Lotto od 2009 roku. Wraz z nią wzrosła gwarantowana pula na wygrane pierwszego stopnia - z 2 do 3 mln zł. Oznacza to, że zdobywca "szóstki" może liczyć już na co najmniej 3 mln zł.

Zwiększył się również udział wygranych pierwszego stopnia w całej puli przeznaczonej na wypłaty. Wzrósł on z 44 do 49 proc.

Na zakładzie Lotto należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił. Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną, a jej cena nie uległa zmianie. Wystarczy dopłacić 1 zł, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje. Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Wyniki losowanialottoWyniki Lotto
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