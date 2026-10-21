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Padła szóstka w Lotto Plus

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Zarobki. Od tej kwoty zaczyna się bogactwo
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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We wtorkowym losowaniu Lotto nikomu nie udało się trafić poprawnie wszystkich sześciu liczb. Szczęście dopisało jednak graczowi Lotto Plus, w którym padła główna wygrana. Oto wyniki losowania Lotto i Lotto Plus z 20 października 2026 roku.

We wtorek, 20 października, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 11, 13, 19, 27, 30 i 43. Do wygrania było 18 mln zł. Takiego zestawu nie wytypował żaden z graczy, zatem pula głównej wygranej rośnie do 21 milionów złotych.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

W ostatnim losowaniu odnotowano natomiast 59 piątek, każda o wartości 8673,00 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus zwycięskie okazały się następujące liczby: 18, 19, 27, 28, 31, 48. Jednemu z graczy udało się poprawnie wylosować te liczby, za co otrzyma milion złotych (minus podatek).

Padło również 35 piątek, za które Totalizator Sportowy wypłaci po 3500 złotych.

Padła główna wygrana w Eurojackpot
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Padła główna wygrana w Eurojackpot

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 5 zł. Cena zmieniła się 18 sierpnia i jest to pierwsza podwyżka zakładu Lotto od 2009 roku. Wraz z nią wzrosła gwarantowana pula na wygrane pierwszego stopnia - z 2 do 3 mln zł. Oznacza to, że zdobywca "szóstki" może liczyć już na co najmniej 3 mln zł.

Zwiększył się również udział wygranych pierwszego stopnia w całej puli przeznaczonej na wypłaty. Wzrósł on z 44 do 49 proc.

Na zakładzie Lotto należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił. Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną, a jej cena nie uległa zmianie. Wystarczy dopłacić 1 zł, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje. Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
lottoWyniki losowaniaWyniki Lotto
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