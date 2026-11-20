Pieniądze 17 milionów do wygrania w Lotto Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Jacek Karnowski o tym, że podniesienie progu podatkowego jest "prawie tym samym", co podniesienie kwoty wolnej od podatku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: AdobeStock

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W czwartek, 19 listopada, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 5, 11, 13, 41, 44 oraz 48. Było to piąte losowanie bez głównej wygranej, zatem w sobotę, 21 listopada, można będzie wygrać 17 milionów złotych.

Wyniki losowania Lotto

Choć żaden z graczy nie trafił kompletu sześciu liczb, padły 32 piątki, za które przysługują wygrane po 14 437,20 zł.

Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Lotto Plus - wyniki i wygrane

W Lotto Plus padły następujące liczby: 14, 16, 23, 36, 37 oraz 44. Tutaj także nie odnotowano głównej wygranej.

Jak podano na stronie lotto.pl, wylosowano natomiast 40 piątek, za które Totalizator Sportowy wypłaci po 3500 zł.

Warto pamiętać, że w Lotto Plus wysokość poszczególnych wygranych jest stała, a niewypłacona główna nagroda nie przechodzi na kolejne losowanie.

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Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 5 zł. Cena zmieniła się 18 sierpnia i jest to pierwsza podwyżka zakładu Lotto od 2009 roku. Wraz z nią wzrosła gwarantowana pula na wygrane pierwszego stopnia - z 2 do 3 mln zł. Oznacza to, że zdobywca "szóstki" może liczyć już na co najmniej 3 mln zł.

Zwiększył się również udział wygranych pierwszego stopnia w całej puli przeznaczonej na wypłaty. Wzrósł on z 44 do 49 procent.

Na zakładzie Lotto należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną, a jej cena nie uległa zmianie. Wystarczy dopłacić 1 zł, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.