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Kumulacja w Lotto rośnie

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Lotto
Mieszkaniec Paryża wygrał na loterii charytatywnej dzieło Picassa
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: AdobeStock
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We wtorkowym losowaniu Lotto nikomu nie udało się prawidłowo wytypować wszystkich liczb. Kumulacja rośnie do 11 milionów złotych. Oto wyniki losowania Lotto i Lotto Plus z 13 października 2026 roku.

We wtorek, 13 października, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 1, 14, 29, 37, 40 i 42.

Wyniki losowania Lotto

W trakcie ostatniego losowania padło 35 piątek - każda o wartości 12 386,70 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Tym razem żadnemu z graczy nie udało się wylosować szóstki, zatem w najbliższym losowaniu, które odbędzie się w czwartek, 15 października, do wygrania będzie 11 mln zł.

Lotto Plus

Z kolei w Lotto Plus padły następujące liczby: 1, 4, 7, 14, 16 i 38. W przypadku tej gry również nikomu nie udało się zdobyć głównej wygranej.

Jak podano na stronie lotto.pl, padło natomiast 37 piątek, za które Totalizator Sportowy zapłaci po 3500 zł.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 5 zł. Cena zmieniła się 18 sierpnia i jest to pierwsza podwyżka zakładu Lotto od 2009 roku. Wraz z nią wzrosła gwarantowana pula na wygrane pierwszego stopnia - z 2 do 3 mln zł. Oznacza to, że zdobywca "szóstki" może liczyć już na co najmniej 3 mln zł.

Zwiększył się również udział wygranych pierwszego stopnia w całej puli przeznaczonej na wypłaty. Wzrósł on z 44 do 49 proc.

Na zakładzie Lotto należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił. Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną, a jej cena nie uległa zmianie. Wystarczy dopłacić 1 zł, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje. Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
lottoWyniki LottoLoterieLoteriaWyniki losowania
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