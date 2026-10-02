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18 milionów do wygrania w Lotto

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Lotto
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: AdobeStock
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W czwartkowym losowaniu Lotto po raz kolejny żaden z graczy nie trafił szóstki. W efekcie kumulacja rośnie do 18 milionów złotych. Oto liczby, jakie zostały wylosowane 1 października 2026 roku.

W czwartek, 1 października, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 2, 4, 7, 23, 36 oraz 38.

Było to piąte losowanie bez głównej wygranej, zatem w sobotę, 3 października, można będzie wygrać 18 milionów złotych.

Wyniki losowania Lotto

Choć żaden z graczy nie trafił kompletu sześciu liczb, padło 77 piątek, za które przysługują wygrane po 6287,50 zł.

Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Lotto Plus. Wyniki

W Lotto Plus wylosowane zostały następujące liczby: 9, 19, 27, 28, 32 i 40. Także w tej grze nikt nie zdobył głównej wygranej.

Jak podano na stronie lotto.pl, padło natomiast 37 piątek, za które Totalizator Sportowy zapłaci po 3500 zł.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 5 zł. Cena zmieniła się 18 sierpnia i jest to pierwsza podwyżka zakładu Lotto od 2009 roku. Wraz z nią wzrosła gwarantowana pula na wygrane pierwszego stopnia - z 2 do 3 milionów złotych. Oznacza to, że zdobywca "szóstki" może liczyć już na co najmniej 3 miliony złotych.

Zwiększył się również udział wygranych pierwszego stopnia w całej puli przeznaczonej na wypłaty. Wzrósł on z 44 do 49 procent.

Na zakładzie Lotto należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną, a jej cena nie uległa zmianie. Wystarczy dopłacić 1 zł, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
lottoWyniki losowania
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