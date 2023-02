Dwie szóstki w Lotto. Wiemy, gdzie padły wygrane

We wtorek, 21 lutego w Lotto wylosowano następujące liczby : 1, 12, 17, 23, 25 oraz 38. Odnotowano dwie szóstki.

Dwie szóstki w Lotto

Główną wygraną trafiła osoba, która zakupiła kupon w Białymstoku, przy ul. Modlińskiej 1. Druga szóstka padła online, czyli poprzez stronę lotto.pl lub grę w aplikacji mobilnej Lotto. To 13. główna wygrana dotycząca kuponu zakupionego przez internet.

Wygrane wyniosły po 4 681 423,70 zł. Ostateczna kwota jaka trafi do szczęśliwców będzie niższa, bo od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Oznacza to, że do każdego ze zwycięzców ostatecznie trafi po 4 213 281,33 zł.