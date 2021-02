Lokaty nie dają zarobić. Większość Polaków unika mrożenia pieniędzy na dłużej

Lokaty

Ekspert dodał, że klienci, którzy w grudniu zakładali trzymiesięczne lokaty na 0,74 proc. w skali roku, zarobili "trochę ponad 7 promili". "W praktyce oznacza to, że przez trzy miesiące do kwoty 10 tys. złotych bank dopisze 18,5 zł odsetek. Z tego skromnego wynagrodzenia fiskus zabierze 3,52 zł, więc do nas trafi faktycznie jedynie 14,98 zł odsetek" - wyliczał Turek.