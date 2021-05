Rekordowe straty na lokatach. A to nie koniec złych informacji

Przyzwoity grill do ogródka czy rower dla dziecka - takie rzeczy, jak zauważył Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments, można kupić za kwotę, która wyparowała w ciągu ostatniego roku z przeciętnej rocznej lokaty opiewającej na kwotę 10 tysięcy złotych. Jak podkreślił, przyczyniło się do tego destrukcyjne działanie inflacji.

Do analizy przyjęto założenie, że w kwietniu 2020 roku zdecydowaliśmy się na przeciętnie oprocentowaną roczną lokatę bankową na kwotę 10 tys. zł. Według danych Narodowego Banku Polskiego, wtedy średnie oprocentowanie takich produktów wynosiło 0,78 procent.

To znaczy, że do 10 tys. zł bank naliczył 78 zł odsetek. Z kolei 19 procent z tej kwoty trzeba było oddać fiskusowi, więc faktycznie po roku mogliśmy odebrać z banku 10 063,18 zł.

"Cały problem polega jednak na tym, że w międzyczasie mieliśmy inflację i to całkiem sporą. Zgodnie z najnowszymi danymi GUS aż o 4,3 procent wzrosły w ciągu roku ceny w sklepach, na stacjach benzynowych czy w punktach usługowych. To znaczy, że dziś za wyżej wspomnianą kwotę 10 063,18 zł możemy kupić tylko tyle co za 9 648,30 zł w dniu zakładania depozytu" - wskazał Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments.