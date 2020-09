Pieniądze znikają w rekordowym tempie. Przez groszowe zyski

Groszowe zyski

Z lokat na rachunki

Według prognoz HRE, z taką sytuacją powinniśmy mieć do czynienia jeszcze przez co najmniej kilka miesięcy. Wraz z tym jak kolejnym posiadaczom kapitału kończyć się będą lokaty zakładane jeszcze przed epidemią, na bardziej przyzwoitych warunkach.

Autorzy analizy jednocześnie podkreślili, że nie mamy do czynienia z nadmiernym odpływem pieniędzy z banków. "Te co prawda prowadzą coraz mniej lokat, ale w zamian Polacy powierzają im coraz więcej pieniędzy w ramach rachunków bieżących – zwykłych i oszczędnościowych. Tempo napływu pieniędzy na nie wzrosło w czasie pandemii 2-3-krotnie" - czytamy.

Powodem jest likwidowanie lokat i przenoszenie pieniędzy na rachunki zwykłe lub oszczędnościowe. Są one podobnie oprocentowane, a za to dostęp do pieniędzy na nich zdeponowanych jest łatwiejszy. "Do tego wycofanie środków z konta oszczędnościowego nie wiąże się z utratą odsetek. Napływ pieniędzy na bankowe rachunki można ponadto łączyć z tym, że część obywateli ogranicza konsumpcję i buduje oszczędności na 'czarną godzinę'" - podkreśliło HRE.