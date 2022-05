Liczba lokat najwyższa od ponad 13 lat. "Wyznaczenie historycznego rekordu mamy już prawie w kieszeni"

Saldo bankowych lokat w kwietniu 2022 roku wzrosło o niemal 9,5 miliarda złotych - wynika z danych Narodowego Banku Polskiego, o których pisze HRE Investments. To najwyższy wynik od grudnia 2008 roku. Wyraźnie stopniała za to kwota trzymana na rachunkach zwykłych i oszczędnościowych.

Rośnie oprocentowanie lokat

"Jeszcze na początku roku górną granicą oprocentowania w ramach promocyjnych depozytów było około 3 procent. Dziś jest to około 6-6,5 procent. Oczywiście przeciętny depozyt jest gorzej oprocentowany niż te, których zadaniem jest przyciągnąć do banku nowych klientów. Nawet jednak w przypadku przeciętnych lokat rocznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy oprocentowanie wzrosło z 1-2 promili do ponad 3 procent" - wskazał.