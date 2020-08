"List prawdy" w tym roku tylko online. ZUS wyjaśnia

Do tej pory ZUS co roku wysyłał miliony listów z informacją o stanie konta ubezpieczonych. W tym roku z uwagi na szerzącą się pandemię koronawirusa stan konta ubezpieczonego będzie można sprawdzić jedynie na portalu PUE ZUS.

"Chcesz poznać prognozę przyszłej #emerytury? W tym roku z powodu #COVID19 jest dostępna tylko online" - poinformował ZUS na Twitterze. Zakład poinstruował też, jak to zrobić. "Zaloguj się do #PUE. W zakładce 'Informacje o stanie konta' znajdziesz dane o zgromadzonych składkach i prognozę emerytury, która wynika z odprowadzonych #składki" - czytamy we wpisie ZUS.