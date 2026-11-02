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Nowe limity IKZE na 2027 rok. Będzie można wpłacić więcej

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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W 2027 roku maksymalny limit wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego zostanie podwyższony - wynika z obwieszczenia opublikowanego w Monitorze Polskim. Nowy, wyższy limit wynika z prognozowanego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 27 października 2026 roku limit wpłat na IKZE w 2027 roku wyniesie:

  • 12 039,60 zł - dla większości oszczędzających;
  • 18 059,40 zł - dla osób prowadzących pozarolniczą działalność.

Oznacza to, że podstawowy limit wzrośnie w porównaniu z 2026 rokiem o 735,60 zł. W przypadku przedsiębiorców podwyżka wyniesie 1 103,40 zł.

W 2026 roku maksymalna kwota wpłat na IKZE wynosi 11 304 zł. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność mogą natomiast wpłacić maksymalnie 16 956 zł.

Pełna treść obwieszczenia dotyczącego limitów wpłat na IKZE dostępna jest TUTAJ.

Czym jest IKZE?

IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, jest jednym z instrumentów dobrowolnego oszczędzania w ramach tzw. trzeciego filaru systemu emerytalnego. Zasady jego prowadzenia, dokonywania wpłat oraz wypłaty zgromadzonych środków określa ustawa z 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

Prawo do dokonywania wpłat na IKZE przysługuje osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat. W przypadku osób małoletnich możliwość wpłacania środków podlega dodatkowym ograniczeniom ustawowym i jest związana z uzyskiwaniem dochodów z pracy.

Konto ma charakter indywidualny. Oznacza to, że środki na jednym IKZE może gromadzić wyłącznie jedna osoba. Nie ma zatem możliwości prowadzenia wspólnego konta, na przykład przez małżonków. Każdy z nich może jednak posiadać własne IKZE i korzystać z odrębnego limitu wpłat.

Od czego zależy wysokość limitu?

Maksymalna wysokość rocznych wpłat na IKZE jest powiązana z prognozowanym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej na dany rok.

Zgodnie z przepisami, roczny limit wynosi:

  • 1,2-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego - w przypadku większości oszczędzających;
  • 1,8-krotność tego wynagrodzenia - w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wyższa prognoza przeciętnego wynagrodzenia na 2027 rok przełożyła się bezpośrednio na podniesienie limitów wpłat.

IKZE a obniżka podatku

Jedną z najważniejszych zalet IKZE jest możliwość odliczenia dokonanych wpłat w rocznym rozliczeniu podatkowym - do wysokości obowiązującego limitu. Faktyczna korzyść podatkowa zależy m.in. od wysokości wpłaty, formy opodatkowania oraz stawki podatku właściwej dla oszczędzającego.

Aby skorzystać z pełnego odliczenia za 2027 rok, wpłata musi zostać zaksięgowana na rachunku IKZE najpóźniej do końca tego roku. Niewykorzystany limit nie przechodzi na kolejne lata.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
EmeryturyIKZEoszczędzanieMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
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