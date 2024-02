Szóstki w Lotto i Lotto Plus. Podano, gdzie padły

We wtorek padły szóstki w Lotto i Lotto Plus. Totalizator Sportowy podał szczegóły dotyczące szczęśliwych kuponów. Główna wygrana w Lotto wynosi ponad 10 milionów złotych.

We wtorek, 13 lutego, w Lotto wylosowano następujące liczby: 1, 8, 36, 37, 42, 48. Takie liczby znalazły się na kuponie jednego z graczy.

Wygrane w Lotto w Limanowej i Gdyni

Główna wygrana wynosi 10 038 000,70 zł. To najwyższa wygrana odnotowana w Limanowej w historii Lotto. Ostateczna kwota, jaka trafi do zwycięzcy, będzie jednak niższa, wyniesie 9 034 200,63 zł. Od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest bowiem 10-proc. podatek.

Główna wygrana w wysokości 1 mln zł padła też we wtorkowym losowaniu Lotto Plus. Szóstkę trafił ktoś, kto odwiedził punkt Lotto przy ul. Chylońskiej 116a w Gdyni. Szczęśliwiec kupił w tym miejscu kilka zakładów, wszystkie na chybił trafił. "W jednym z nich znalazł się ten zestaw sześciu wylosowanych we wtorek liczb: 1, 11, 28, 29, 31, 41" - poinformował Totalizator Sportowy.