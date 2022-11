Podwyżki w dużej sieci. Podano wysokość zarobków

Sieć Lidl Polska w czwartek zapowiedziała podwyżki wynagrodzeń pracowników sklepów i magazynów. Mają one wejść w życie od 1 stycznia 2023 roku. Niedawno o przyznaniu nagród specjalnych dla pracowników informowała sieć Biedronka.

Sieć Lidl Polska zapowiedziała, że w 2023 roku przeznaczy na wzrost wynagrodzeń ponad 230 mln zł. Zgodnie z komunikatem firmy, od stycznia 2023 roku pracownicy sklepów będą zarabiać od 4200 zł brutto do 5150 zł brutto na początku zatrudnienia. "Już po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu – 4400 zł brutto do 5350 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 4600 zł brutto do 5600 zł brutto" - czytamy.

Natomiast w przypadku pensji załogi magazynów - jak zapowiedziano - po podwyżkach wyniesie ona od 4800 zł brutto do 5250 zł brutto na początku zatrudnienia. "Już po roku pracy wzrośnie do poziomu – 5050 zł brutto do 5500 zł brutto. Po dwóch latach zatrudnienia wyniesie od 5300 zł brutto do 5800 zł brutto, a po trzech latach pracy od 5650 zł brutto do 6050 zł brutto" - przekazała sieć.

Z kolei menedżerowie sklepów mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 6700 zł brutto do 7000 zł brutto, rozpoczynając pracę na tym stanowisku. "Po roku płaca wzrośnie do poziomu od 7000 zł brutto do 7400 zł brutto, a po 2 latach wyniesie od 7800 zł brutto do 8300 zł brutto" - czytamy w komunikacie.

Ponadto Lidl Polska planuje stworzyć w najbliższym czasie około 1400 nowych etatów w sklepach, magazynach oraz centrali. Firma zatrudnia obecnie ponad 27 tys. osób.

Podwyżki i nagrody w sieci Biedronka

Sieć Biedronka w maju br. informowała, że zatrudnia blisko 80 tys. pracowników. Od 1 stycznia 2022 roku ponad 60 tys. pracowników sklepów i centrów dystrybucyjnych otrzymało podwyżki, na które w skali roku przeznaczono ponad 142 mln zł. Następnie - jak mogliśmy przeczytać w komunikacie - sieć Biedronka podwyższyła pensje prawie 3 tys. pracowników centrali, biur regionów oraz centrum usług wspólnych, przeznaczając na ten cel ponad 20 milionów złotych w skali roku.

Przed tegoroczną Wielkanocą, blisko 55 tys. pracowników sieci Biedronka zajmujących stanowiska niemenedżerskie otrzymało nagrodę specjalną za 2021 rok w wysokości 2800 zł brutto. Dodatkowo, jak poinformowała firma pod koniec września br., pracownicy otrzymali kolejną nagrodę w wysokości 1500 zł brutto "za zaangażowanie w osiągnięcie zakładanego wyniku za pierwsze osiem miesięcy 2022 roku".

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes