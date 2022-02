Podwyżki w wielkiej sieci handlowej

Sieć Lidl Polska w piątek zapowiedziała podwyżki dla pracowników sklepów i magazynów. Jak przekazano, wynagrodzenia wzrosną od marca 2022 roku. Wcześniej na podwyżki pensji zdecydowały się między innymi Biedronka i Kaufland.

Sieć Lidl Polska poinformowała, że na wzrost wynagrodzeń przeznaczy łącznie 125 mln zł. Po zmianach - jak czytamy w komunikacie - "pracownicy sklepów będą zarabiać od 3750 zł brutto do 4600 zł brutto na początku zatrudnienia". Obecnie jest to przedział od 3550 zł brutto do 4350 zł brutto. "Już po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu – 3850 zł brutto do 4800 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 4100 zł brutto do 5050 zł brutto" - wskazano.

W przypadku pracowników magazynów po podwyżkach zarobki wyniosą od 4350 zł brutto do 4750 zł brutto na początku zatrudnienia. Obecnie początkujący otrzymują pensje w wysokości od 3750 zł brutto do 4500 zł brutto. "Już po roku pracy wzrośnie do poziomu – 4550 zł brutto do 5000 zł brutto. Po dwóch latach zatrudnienia wyniesie od 4800 zł brutto do 5250 zł brutto, a po trzech latach pracy od 5100 zł brutto do 5500 zł brutto" - przekazali przedstawiciele sieci.

Z kolei menedżerowie sklepów od marca - zgodnie z zapewnieniami Lidl Polska - mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 4850 zł brutto do 5550 zł brutto, rozpoczynając pracę na tym stanowisku. "Po roku płaca wzrośnie do poziomu od 6050 zł brutto do 6400 zł brutto, a po 2 latach wyniesie od 6950 zł brutto do 7500 zł brutto" - czytamy w komunikacie.

Ponadto Lidl Polska planuje stworzyć w najbliższym czasie około 1,5 tys. nowych etatów w sklepach, magazynach oraz centrali.

Biedronka, Kaufland - zarobki

Wcześniej o podwyżkach informowało biuro prasowe sieci Biedronka. Zgodnie z zapowiedziami, od 1 stycznia br. miesięczne wynagrodzenia pracowników sklepów i centrów dystrybucyjnych miały wzrosnąć od 200 do 250 zł. O wysokości podwyżki - jak mogliśmy przeczytać w komunikacie - miało decydować doświadczenie, indywidualne zadania oraz stanowisko. Podwyżki miały objąć ponad 60 tys. osób zatrudnionych przez sieć Biedronka. Na ten cel firma miała przeznaczyć łącznie ponad 142 mln zł.

Biuro prasowe podało również poziom zarobków od stycznia 2022 roku. Zgodnie z informacjami sieci, od początku roku sprzedawca-kasjer zarabia nie mniej niż 3460 zł do 3800 zł, a jeśli ma staż powyżej 3 lat od 3600 zł do 4050 zł. Początkujący kierownik sklepu otrzymuje nie mniej niż 5100 zł. Magazynier z najmniejszym stażem może liczyć na 3800 - 4100 zł, a inspektor ds. administracyjno-magazynowych na 4650-4950 zł - mogliśmy przeczytać w komunikacie.

Wcześniej o podwyżkach informowała również sieć Kaufland. Zgodnie z zapowiedziami, od 1 marca br. "maksymalne wynagrodzenie na stanowisku kasjer-sprzedawca wzrośnie o 400 zł brutto w porównaniu do 2021 roku".

Autor:mb/dap

Źródło: TVN24 Biznes