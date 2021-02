Lidl zapowiedział podwyżki. Podano wysokość zarobków

Biuro prasowe Lidl Polska poinformowało, że z początkiem marca 2021 roku pracownicy sklepów będą zarabiać od 3550 zł brutto do 4350 zł brutto na początku zatrudnienia. Dla porównania obecnie jest to przedział 3400-4150 zł brutto.

Po tegorocznych podwyżkach pensje pracowników z rocznym stażem wyniosą od 3650 do 4550 zł brutto. Podczas gdy obecnie jest to 3500-4350 zł brutto. Po dwóch latach stażu pracy Lidl Polska gwarantuje zaś wzrost płacy od poziomu 3900 do 4800 zł brutto. Dotychczas ten przedział wynosił 3700-4600 zł brutto.