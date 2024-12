Leśnicy zachęcają do kupowania choinek. Kuszą cenami

Zgodnie z przekazaną informacją Lasów Państwowych, mimo iż niektóre nadleśnictwa już rozpoczęły sprzedaż świątecznych drzewek, to akcja w pełnym wymiarze ruszy od połowy grudnia. Jak wyjaśniono, jednostki LP, które sprzedają choinki nie pozyskują takich drzewek "na zapas" i mają każdorazowo określony limit ich sprzedaży, wynikający z dostępności danego gatunku na danym terenie. Z danych przekazanych przez leśników wynika, że w tym roku decydując się na kupno choinki z Lasów Państwowych, za drzewko średnio zapłacimy od 40 do 130 zł . Cena jest uzależniona od regionu kraju a także gatunku i wysokości świątecznego drzewka.

Od leśników taniej niż od prywatnych firm, czy w markecie

Dla przykładu, w nadleśnictwach wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku średnia cena świerka to 40 zł, jodły - 80 zł. W nadleśnictwach z terenu RDLP w Katowicach średnio za świerka zapłacimy 53 zł, za jodłę 65 zł. Podobnych cen mogą się spodziewać kupujący w północno-zachodniej Polsce, na terenach zarządzanych przez RDLP w Szczecinie, RDLP w Szczecinku, RDLP w Pile. Z kolei w centralnej części kraju, na terenie nadleśnictw wchodzących w skład RDLP w Warszawie, choinka o wysokości 2-3 m to koszt ok. 40-50 zł brutto. Najdroższe są drzewka o wysokości do ok. 5 m - wówczas trzeba zapłacić 120-130 zł. Bezpośrednio od leśników można kupić świerki, jodły i sosny oraz stoisz, czyli gałęzie choinkowe. Jak wyjaśniono, wysokość sprzedawanych choinek jest zróżnicowana i zależy od dostępności danych drzewek w danym regionie kraju. Dodano, że część nadleśnictw sprzedaje też wysokie drzewka, powyżej 5 czy 6 m wysokości, których cena jest odpowiednio wyższa. Leśnicy przekonują też, że choinki sprzedawane przez nich są często tańsze od drzewek oferowanych przez prywatne firmy czy sieci marketów, zwłaszcza w dużych miastach.