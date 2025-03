Kwota wolna od podatku. Minister finansów wskazał termin

Wyższa kwota wolna od podatku - na poziomie 60 tysięcy złotych - pojawi się przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku - wynika z najnowszej deklaracji ministra finansów Andrzeja Domańskiego.

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do poziomu 60 tys. zł to koszt dla budżetu w postaci mniejszych dochodów. Jak wskazał Konrad Piasecki w "Rozmowie Piaseckiego" z Ryszardem Petru to zmniejszenie dochodów na poziomie 52 mld zł. Polityk pytany, czy Polskę na to stać, wskazał, że byłby to "bardzo duży uszczerbek".

- Byłby to bardzo duży uszczerbek, większy dług publiczny, wyższe odsetki od długu i tak dalej. (...) Można zwiększać deficyt budżetowy, aż nie przyjdzie kryzys, który to wszystko wywróci do góry nogami. Gdyby był dokładny punkt, w którym to się dzieje, to byśmy to wiedzieli - mówił.

- Uważam, że i tak mamy bardzo wysoki deficyt i dług, w związku z tym nie należy takiej decyzji podejmować - podkreślał.

Posła zapytano, czy zgodnie z zapowiedziami do końca 2027 roku "da się zrobić taką wyrwę w budżecie". - Wie pan, to byłoby możliwe, gdyby schodzić z deficytem budżetowym w każdym roku o jeden punkt procentowy, tak żebyśmy mieli około 3 procent PKB deficytu za dwa lata. Wtedy taka decyzja byłaby możliwa - mówił.

Podwyżka kwoty wolnej od podatku

Petru pytany był o podwyżkę kwoty wolnej od podatku bowiem do obietnicy wyborczej Koalicji Obywatelskiej powrócił w debacie publicznej minister finansów Andrzej Domański.

- KO i szerzej Koalicja 15 października krok po kroku realizuje swoje obietnice wyborcze - mówił w środę w radiowej Trójce szef resortu finansów. - Pracujemy nad planem (podniesienia poziomu kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł - red.). - Jako kraj mamy potężne wydatki związane z bezpieczeństwem - podkreślił.

Minister pytany, czy obietnica ta zostanie zrealizowana do końca kadencji odpowiedział, że "taki jest plan". Kiedy? Najpóźniej w roku wyborczym, ale możliwe, że wcześniej.

- Chciałbym, by było to wcześniej. Rok wyborczy to 2027 rok, więc zostaje nam rok 2026 rok - stwierdził minister, zastrzegając przy tym, że wpierw chce przedstawić plan premierowi.

Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku została ustalona na poziomie 30 tys. zł po zmianach, jakie zostały wprowadzone w ramach "Polskiego Ładu" na początku roku 2022.

Koalicja Obywatelska w swoim programie wyborczym, czyli "100 konkretach na pierwsze 100 dni rządów", zapowiadała podniesienie kwoty wolnej od podatku - "z 30 tys. zł do 60 tys. zł., w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów".

Kwoty wolna od podatku to suma dochodów osiągniętych w roku, które nie podlegają opodatkowaniu. Wynosi 30 tysięcy złotych. Osoby, które zarobiły w ciągu roku taką kwotę albo niższą, nie muszą odprowadzać do fiskusa ani grosza.

Ustalając wysokość podatku według skali podatkowej, uwzględnia się kwotę zmniejszającą podatek, która wynosi 3600 zł.

