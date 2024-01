To byłaby kolejna rewolucja w podatkach. Wyliczenia

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych było jedną z kluczowych obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej. Zmiany nie zostały wprowadzone w 2024 roku. Jednak, jak deklarują politycy koalicji rządzącej, pomysł nie został zarzucony. Eksperci Grant Thornton wyliczyli, kto najbardziej zyska na reformie podatkowej.

O tym, że obietnica dotycząca kwoty wolnej od podatku zostanie spełniona, mówił niedawno w programie "Fakty po Faktach" na antenie TVN24 minister finansów Andrzej Domański. - 60 tysięcy będzie dowiezione mówiąc kolokwialnie, ale musimy to dobrze zaplanować, bo drugi raz na powtórkę z Polskiego Ładu nie możemy sobie pozwolić - powiedział.

Wyższa kwota wolna od podatku. Ile można zyskać

Eksperci Grant Thornton policzyli wcześniej, jak zmieni się wynagrodzenie pracowników, jeśli w życie wejdzie zapowiadane podniesienie kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł. "Okazuje się, że na podniesionej do 60 tys. zł kwocie wolnej najbardziej skorzystają pracownicy zarabiający w przedziale 7-15 tys. zł brutto. Ich przeciętne miesięczne wynagrodzenie netto wzrośnie po 300 zł" - czytamy.

Procentowo największą korzyść na proponowanych zmianach odczują pracownicy zarabiający 6 tys. zł brutto miesięcznie. "W ich przypadku kwota netto wzrośnie o 291 zł do 4711 zł, czyli o 7 proc." - wskazano.

Eksperci zauważyli, że przy wynagrodzeniu brutto 6100 zł przychody wyniosą w skali roku co prawda 70 200 zł, ale przychody te podlegają pomniejszeniu o koszty ryczałtowe i składki ZUS, a więc podstawa opodatkowania zmniejszy się do 60 164 zł. To oznacza, że podatek w takim przypadku wyniósłby w skali roku 20 zł.