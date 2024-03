Głośna obietnica Tuska. Jest odpowiedź ministerstwa

Wyższa kwota wolna od podatku to jedna z kluczowych obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej. Jak podaje w odpowiedzi na interpelację poselską Ministerstwo Finansów, zapowiedź w tej sprawie "pozostaje aktualna". Jednocześnie - wyjaśnia resort - decyzja co do momentu podwyższenia kwoty wolnej od podatku musi być poprzedzona "stosownymi analizami" dotyczącymi stanu finansów publicznych.