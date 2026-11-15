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Obraz van Gogha może pobić aukcyjny rekord. Nie był pokazywany od 50 lat

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Obraz "Chataigniers en fleurs" Vincenta van Gogha
Obraz "Chataigniers en fleurs" Vincenta van Gogha trafi na licytację w domu aukcyjnym Sotheby's
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Lev Radin / Zuma Press / Forum
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Łączna wartość przyszłotygodniowych aukcji dzieł sztuki w Nowym Jorku może przekroczyć 2 miliardy dolarów. Po raz pierwszy od dziesięcioleci na rynek trafi prawdziwa skarbnica arcydzieł, w tym obrazy Vincenta van Gogha i Paula Cezanne'a, których nie pokazywano publicznie od pół wieku - przekazał portal CNBC.

Według szacunków ArtTactic łączna sprzedaż w domach aukcyjnych Sotheby's, Christie's i Phillips może wynieść około 2,4 mld dolarów, czyli niemal tyle samo, ile osiągnięto w ubiegłym roku.

Sam Sotheby's spodziewa się sprzedaży o wartości przekraczającej 1,1 mld dolarów. Jednym z najważniejszych wydarzeń będzie aukcja kolekcji Blaquier-Arrieta, wycenianej łącznie na około 450 mln dolarów.

W zbiorze znajdują się dwa najcenniejsze dzieła oferowane podczas nadchodzącego tygodnia aukcyjnego. Najważniejszym z nich jest pejzaż Vincenta van Gogha "Chataigniers en fleurs" - "Kwitnące kasztanowce" - którego wartość szacuje się na 180 mln dolarów. Kolekcja obejmuje również obrazy Paula Cezanne'a i Claude'a Moneta.

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Arcydzieło z ostatnich tygodni życia van Gogha

Obraz przedstawia potężny, kwitnący kasztanowiec, którego obsypana kwiatami korona dominuje nad całą kompozycją. Dzieło zostanie wystawione na sprzedaż w ramach kolekcji 12 prac, które przez wiele lat nie były pokazywane publicznie.

"Chataigniers en fleurs" powstał w maju 1890 roku i należy do najważniejszych prac z ostatniego okresu życia Vincenta van Gogha, spędzonego we francuskim Auvers-sur-Oise. Holenderski artysta zmarł tam niespełna dwa miesiące później, w wieku 37 lat.

Zdaniem Scotta Niichela z nowojorskiego działu sztuki nowoczesnej i współczesnej Sotheby's obraz może ustanowić nowy rekord aukcyjny dla dzieła van Gogha.

Obraz "Kwitnące kasztanowce" Vincenta van Gogha
Obraz "Kwitnące kasztanowce" Vincenta van Gogha
Źródło zdjęcia: Lev Radin / Zuma Press / Forum
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Aukcja zaplanowana na 18 listopada będzie ważnym sprawdzianem kondycji rynku sztuki z najwyższej półki. Mimo utrzymującej się niepewności gospodarczej kolekcjonerzy nadal rywalizują o rzadkie i prestiżowe dzieła.

Dyrektor generalny Sotheby's Charles Stewart ocenił, że popyt na rynku sztuki pozostaje wysoki, szczególnie w przypadku prac najwyższej jakości, stworzonych przez uznanych artystów. Zaufanie kolekcjonerów wzmacniają rosnące notowania giełdowe oraz zwiększające się prywatne majątki.

- Doszło do ogromnego wzrostu zamożności, a na rynkach panuje duża pewność. To zjawisko globalne. Widzimy ożywienie i rosnące zainteresowanie w całej Azji, a także coś naprawdę ekscytującego, co dzieje się od Bliskiego Wschodu, przez Singapur i Europę, aż po Stany Zjednoczone - powiedział Stewart.

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Rynek sztuki odbudowuje się po spadkach

Rynek sztuki nadal odrabia straty po spadkach odnotowanych w latach 2023 i 2024. Według danych Bank of America sprzedaż aukcyjna w pierwszej połowie tego roku wzrosła o 70 procent w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, osiągając wartość 6,8 mld dolarów.

Drew Watson, szef działu usług związanych ze sztuką w Bank of America, zwrócił uwagę, że dzieła najwyższej klasy radzą sobie znacznie lepiej niż pozostała część rynku. W pierwszym półroczu sprzedaż sztuki impresjonistycznej i modernistycznej wzrosła aż o 133 procent.

Ostrożny optymizm przed listopadowymi aukcjami

Zdaniem Watsona poprawiająca się płynność rynku oraz wyjątkowo duża liczba prywatnych kolekcji, które po raz pierwszy trafiają na aukcje, tworzą korzystne warunki do sprzedaży najcenniejszych dzieł.

- Nasze prognozy dla rynku sztuki na listopad są ostrożnie optymistyczne. Poprawa płynności w połączeniu z wyjątkowo dużą liczbą prywatnych kolekcji, które po raz pierwszy trafiają na rynek, tworzy sprzyjające warunki dla najważniejszych aukcji - powiedział Watson.

Rezultaty nowojorskich licytacji pokażą, czy zaufanie najzamożniejszych kolekcjonerów jest rzeczywiście wystarczająco silne, by podtrzymać odbicie na globalnym rynku sztuki. Najważniejszym sprawdzianem może okazać się sprzedaż obrazu van Gogha. Jeśli osiągnie on szacowaną cenę 180 mln dolarów, potwierdzi wyjątkowo wysoki popyt na arcydzieła o muzealnej randze.

Źródło: CNBC, Reuters
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Tagi:
Dzieła sztukiAukcja
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