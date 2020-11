Dolar drożeje. Rynki czekają na wyniki wyborów w USA

Ceny ropy mocno rosną, złoto tanieje, kurs dolara rośnie. W USA trwa ostra walka o to, kto zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych.

Ceny ropy

Złoto

Złoto tanieje o 0,5 proc. do 1899,38 USD za uncję. Miedź traci 0,7 proc. do 6770 USD za tonę. Srebro zniżkuje o 2,1 proc. do 23,7077 USD za uncję.