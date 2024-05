Złoty w środę po południu słabnie wobec głównych walut. To reakcja na najnowsze informacje dotyczące inflacji w Polsce. Zdaniem ekonomistów dane mogą wywierać presję na Radę Polityki Pieniężnej, by ta zastanowiła się nad obniżką stóp procentowych.

- Na rynku złotego i długu należy zwrócić uwagę na dzisiejsze dane o inflacji , które na poziomie 2,5 procent, czyli celu inflacyjnego, pokazały śladowy wzrost inflacji w maju, co jest zaskoczeniem. Można było się spodziewać, że inflacja zbliży się do 3 procent - powiedział Przemysław Kwiecień, główny ekonomista Domu Maklerskiego XTB.

Zaskakujące dane o inflacji w maju

- Z jednej strony, czwarty miesiąc z rzędu mamy spadki cen energii , mamy też spadek cen paliw . Są to czynniki, które mogły sprawić, że inflacja nie wzrosła bardziej. Z drugiej strony, ceny żywności wzrosły w maju w bardzo niewielkim stopniu, po ponad 0,5-procentowym wzroście w kwietniu, kiedy mieliśmy powrót 5-procentowego VAT na żywność. Można było oczekiwać, że wpływ wzrostu tego podatku na poziom inflacji rozłoży się w czasie i jego część przypadnie na maj, a tak się nie stało. To może sugerować, że inflacja popytowa nie jest już tak mocna - powiedział Przemysław Kwiecień.

Jak dodał Kwiecień, " jest to istotne o tyle, że nakłada na Radę Polityki Pieniężnej presję, by przynajmniej rozmawiać o obniżkach stóp procentowych, co do tej pory nie miało miejsca". Rada sugerowała bowiem, że w tym roku nie dojdzie do żadnych obniżek, a w przyszłym również nie będzie to pewne.