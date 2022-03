Frank szwajcarski przekroczył kolejny poziom. Euro i dolar mocno drożeją

Środowy poranek przyniósł dalsze osłabianie polskiej waluty wobec euro, dolara, funta i franka. Szwajcarska waluta przekroczyła poziom 4,72 złotego. To rekordowy kurs, jeśli nie liczyć gwałtownego wzrostu CHF/PLN w dniu 15 stycznia 2015 roku (tak zwany czarny czwartek), kiedy frank chwilowo kosztował nawet 5,17 zł.

Notowania złotego - euro, dolar, frank i funt

Złoty się osłabia - komentarze analityków

"Problemem nie jest tyle specyfika poszczególnych poziomów co dynamika spadku wyceny. Od 21 lutego złoty stracił ok. 30 gr wobec euro, co świadczy o pewnych nerwowych ruchach na rynku walutowym" - wyjaśnił.