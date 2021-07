Złoty się osłabia. Nasza waluta w niechlubnej czołówce

W ocenie ekonomistów ING we wtorek kurs EUR/PLN będzie testował poziom 4,60 a jego przebicie otwiera drogę do 4,65, a nawet 4,70 w kolejnych dniach. "Zachowanie złotego i POLGBs (polskich obligacji skarbowych - red.) w tym tygodniu prawdopodobnie zdeterminuje sytuacja na światowych rynkach, jak dotychczas niekorzystna dla walut rynków wschodzących. Spodziewamy się wprawdzie kolejnych mocnych danych z kraju, ale już poniedziałek pokazał, że mogą one zostać zupełnie zignorowane przez rynek. Naszym zdaniem, w ciągu tygodnia para EUR/PLN dotrze ponad 4,60, prawdopodobnie do 4,63" - ocenili ekonomiści we wtorkowym wydaniu Dziennika ING.