Pieniądze

Co ze złotym? Kontynuacja trendu

Konflikt na Bliskim Wschodzie. Tak reagują rynki i giełdy
Źródło: TVN24
Niepewność na rynkach finansowych, wywołana napięciami na Bliskim Wschodzie, nadal ciąży polskiej walucie. We wtorek złoty traci wobec euro, dolara, franka i funta, co wpisuje się w trend odpływu kapitału z rynków wschodzących.

We wtorek ok. godz. 9.30 złoty osłabił się o ok. 0,5 proc. do euro, które było wyceniane na prawie 4,26 zł. Kurs polskiej waluty w stosunku do dolara, który kosztował niemal 3,66 zł, osłabił się o ponad 0,9 proc.

Osłabienie złotego po ataku na Iran

Z kolei do franka szwajcarskiego polska waluta traciła 0,35 proc. - frank kosztował ok. 4,67 zł. Złoty osłabił się o 0,3 proc. w stosunku do funta, który był wyceniany na 4,87 zł.

W poniedziałek rano euro kosztowało prawie 4,23 zł, dolar amerykański 3,59 zł, frank szwajcarski 4,67 zł, a brytyjski funt - 4,82 zł.

Trend na rynkach

Osłabienie złotego wpisuje się w globalną niepewność, która zapanowała na rynkach finansowych po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Inwestorzy, reagując na doniesienia o śmierci najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneiego oraz dalsze działania odwetowe Teheranu wobec Izraela i celów amerykańskich, wyraźnie ograniczają apetyt na ryzyko.

W rezultacie kapitał odpływa z rynków wschodzących, w tym z Polski, co przekłada się na spadek wartości złotego wobec głównych walut. Analitycy podkreślają, że dopóki sytuacja geopolityczna nie ulegnie stabilizacji, kursy walut mogą pozostawać pod presją, a wahliwość notowań - zarówno na rynku walutowym, jak i akcyjnym - utrzyma się na podwyższonym poziomie.

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Kursy walut
