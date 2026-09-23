Pieniądze Złoty najsłabszy od dwóch lat. Wszystko przez presję zza oceanu Oprac. Wiktor Knowski |

Piotr Kuczyński o podwyżce stóp procentowych w USA Źródło wideo: TVN24 BiS Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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O godzinie 17.30 kursy walut wyglądały następująco:

EUR/PLN rośnie o 0,62 proc. do 4,376,

USD/PLN idzie w górę o 1,25 proc. do 3,8410,

EUR/USD zniżkuje o 0,49 proc. do 1,1392.

"Złoty dziś traci ok. 3 gr wobec euro oraz niecałe 5 gr wobec dolara, co oznacza jego najsłabsze poziomy w relacji do tych walut od odpowiednio ponad dwóch lat oraz 17 miesięcy. Presja na krajową walutę płynie dziś głównie ze strony umacniającego się na szerokim rynku dolara, po jastrzębich sygnałach ze strony przedstawicieli Fed" - ocenił w swoim komentarzu Andrzej Kiedrowicz, strateg rynkowy PKO BP.

Wpływ rosnącego zagrożenia ze wschodu

"Wycena październikowej podwyżki stóp wzrosła według FedWatch do ponad 50 proc., a rynek wycenia już łącznie ok. 90 pb. zacieśnienia w horyzoncie 12 miesięcy" - podał Kiedrewicz.

Jego zdaniem waluty w naszym regionie reagują na rosnące w ostatnim czasie zagrożenie rosyjskimi działaniami hybrydowymi. Przez nie inwestorzy uznają polskie aktywa za mniej bezpieczne, co odbija się na cenie złotego

"Dodatkowo nieco słabszy ostatnio obraz krajowych danych nie stanowi już tarczy ochronnej dla PLN. Pokonanie tegorocznych szczytów - 4,37 na EUR/PLN oraz 3,81 na USD/PLN - zwiększyło jedynie dynamikę osłabienia złotego" - napisał.

Niekorzystny trend złotego

Według Kiedrewicza w czwartek uwagę inwestorów może przyciągnąć wrześniowy odczyt indeksu Ifo, , który oddaje nastroje wśród niemieckich przedsiębiorców.

"Nie spodziewam się jednak, by dane te zmieniły bieżące, niekorzystne trendy na złotym. Biorąc pod uwagę skalę osłabienia krajowej waluty z ostatnich dni, przy braku nowych, niepokojących sygnałów dotyczących regionalnej geopolityki i jednoczesnym wyhamowaniu spadku kursu EUR/USD w pobliżu 1,14, spodziewałbym się lekkiego odreagowania na głównych parach złotowych. W takim scenariuszu kurs EUR/PLN powinien utrzymać się poniżej istotnego oporu na 4,38, a USD/PLN cofnąć się w pobliże 3,82" - napisał Andrzej Kiedrowicz.

Rośnie rentowność krajowych obligacji

Na krajowym rynku długu obserwujemy dziś wzrost rentowności obligacji skarbowych o ok. 10-14 pb, wpisujący się w presję widoczną na globalnych rynkach, która powróciła wraz ze wzrostem cen ropy.

"Polskim obligacjom ciąży przede wszystkim utrzymywanie się rentowności amerykańskich Treasuries na podwyższonych poziomach, w szczególności 10-latek w okolicy 5 proc., co ogranicza apetyt inwestorów na dług rynków wschodzących. Dodatkowymi negatywnymi czynnikami są wzrost premii geopolitycznej w regionie oraz rosnące oczekiwania na dalsze zacieśnienie polityki pieniężnej Fed" - napisał strateg PKO BP.

>>> "Schody, które nie prowadzą do nieba"

"Podczas dzisiejszej sesji krajowym obligacjom nie pomaga również wyraźne osłabienie złotego. W takim otoczeniu trudno oczekiwać trwałego spadku rentowności krajowych obligacji, a krótkoterminowy kierunek rynku będzie w dużej mierze zależał od dalszego zachowania cen ropy, rentowności UST oraz dolara" - dodał.

We wtorek prezes Fed z Richmond - Tom Barkin powiedział, że może minąć trochę czasu, zanim szoki inflacyjne zaczną ustępować. Inni bankierzy z Fed również zasygnalizowali, że może być konieczne dalsze "dokręcanie" w polityce monetarnej.