Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Szał zakupów na wyprzedażach i odroczone płatności. UOKiK ostrzega

|
wyprzedaz sale sklep galeria handlowa shutterstock_2291099143
UOKiK reaguje po nagraniu z Hotelu Gołębiewski. Materiał Ewy Wagner dla magazynu "Polska i Świat"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed odroczonymi płatnościami. Kupowanie na kredyt staje się w Polsce coraz bardziej popularne. W pierwszych czterech miesiącach tego roku udzielono 41,5 procent więcej transakcji typu "kup teraz, zapłać później" niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

- Pamiętajmy, odroczona płatność to kredyt, opakowany w wygodę, szybkość i spełnianie marzeń - mówi Agnieszka Kowalska z departamentu komunikacji UOKiK.

UOKiK apeluje o ostrożność

Urząd radzi szczególną ostrożność w trakcie letnich promocji. Zakupy odroczone mogą sprawiać wrażenie kupowania bez zobowiązań, jednak ich suma może prowadzić do kłopotów finansowych. - To właśnie suma małych decyzji najczęściej nadmiernie obciąża nasz budżet. Możemy stracić kontrolę nad zakupami i nadmiernie się zadłużyć - dodaje Kowalska.

>>> Spirala zadłużenia w Polsce. Niemal co piąta osoba ma wielu wierzycieli

Konsumenci zdaniem UOKiK powinni dać sobie czas na przemyślenie decyzji o zakupie. - Zanim klikniemy zapłać później, zatrzymajmy się na chwilę i sprawdźmy, ile wynoszą wszystkie nasze raty i odroczone płatności razem oraz czy naprawdę potrzebujemy danego zakupu - radzi przedstawicielka UOKiK.

Odroczone płatności w Polsce

Jak wynika z danych Biura Informacji Kredytowej, od początku raportowania usługi "kup teraz, zapłać później" (buy now, pay later; BNPL), czyli listopada 2022 roku, 3,5 mln klientów skorzystało z 208 mln transakcji odroczonych. Portfel BNPL na koniec czerwca opiewał na 1,12 mld zł w ramach 6,4 mln transakcji. Ponadto, liczba i kwota transakcji rośnie. W pierwszych czterech miesiącach 2026 r. udzielono 41,5 proc. więcej transakcji na kwotę o 36 proc. większą niż w tym samym czasie 2025 r.

"Głupotą byłoby nie skorzystać, ale interesem życia byłoby nie kupować"
Dowiedz się więcej:

"Głupotą byłoby nie skorzystać, ale interesem życia byłoby nie kupować"

Handel

Według raportu BIK wraz z doświadczeniem w korzystaniu z odroczonych płatności, konsumenci zmieniają swoje zachowania. "Już nawet po kilku transakcjach osoby, które wcześniej planowały wydatki i podejmowały decyzje w sposób przemyślany, zaczynają działać bardziej impulsywnie i chętniej reagują na okazje. Ten zwrot dotyczy częściej niż co dziesiątego klienta świadomego finansowo" - zaznaczył Łukasz Kamiński z BIK.

- Wyprzedaże trwają krótko, a zobowiązania finansowe zostają z nami na dłużej. Lepiej odroczyć zakup, a nie płatność. W wielu przypadkach oszczędzanie okazuje się tańsze niż pożyczanie - podsumowuje Agnieszka Kowalska.

ZOBACZ TAKŻE:
50 min
Tusk posiedzenie rządu
"Tusk wybuchł". Za co wicepremier usłyszał "wiele ostrych słów"?
TVN24
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
TVN24
Źródło: UOKiK, PAP
Tagi:
KREDYTYUOKiKzakupyzakupy przez internet
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Inwestor, giełda, broker, trader
OKI coraz bliżej. Inwestycje mają być zwolnione z podatku Belki
Pieniądze
pap_20250513_05B
Zakaz korzystania z komórek w szkołach. Sejm zdecydował
Z kraju
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Iran grozi "natychmiastową reakcją", ceny ropy reagują
Ze świata
mieszkania bloki shutterstock_2688919285_1
Koniec mieszkaniowego boomu? Popyt na własne M ostro w dół
Nieruchomości
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Kumulacja w Lotto rośnie do pięciu milionów złotych
Pieniądze
shutterstock_2382390935_1
"Osiągnęliśmy punkt krytyczny". Branża lotnicza ostrzega przed nowym systemem
Turystyka
paszport karta pokladowa shutterstock_2684625695_1
Nowe funkcje dla podróżujących w mObywatelu
Turystyka
Klienci zwracali uwagę, że przedstawiciele handlowi przedsiębiorstw informowali ich, iż po podpisaniu nowej umowy będą płacili niższe rachunki za energię elektryczną
Rachunki za prąd po nowemu
Z kraju
pap_20231010_0ZQ
Padł rekord na lotnisku w Radomiu. Nowe połączenia
Z kraju
ryba filet smazona shutterstock_2668807759_1
Sześć grzechów nadmorskich smażalni. Na to warto uważać
Z kraju
12 Chee Hoon Avenue
Luksusowa willa przejęta. Została kupiona za pieniądze z przemytu chipów
Tech
magazyn hala pracownik shutterstock_2350062653_1
W tych zawodach najczęściej pracują Polacy
Dla pracownika
shutterstock_2128610258
Tych treści nie można rozpowszechniać w sieci. Jest wyrok TSUE
Prawo
Sam Altman i Donald Trump
Giganci AI pod presją. OpenAI proponuje nowe rozwiązanie
Tech
TSUE
Spór o przedawnienie roszczeń banków. Jest orzeczenie TSUE
Prawo
Kim Dzong Un defilada
Straty liczone w setkach milionów. Korea Północna na czele
Tech
google logo budynek shutterstock_2689013653
TSUE utrzymał rekordową karę dla Google
Tech
shutterstock_2456177651. Pracownicy zespołu używają wibratora do wyrównywania zaprawy cementowej na podłogach. Wylewka betonowa do budynków, plac budowy
Zwrot na rynku pracy. "Pracodawcy mają świadomość"
Dla pracownika
Janusz Krasoń w 2011 roku w Sejmie
Nowy szef PIP powołany. Kim jest Janusz Krasoń
Z kraju
Dariusz-Oskroba
Nie żyje Dariusz Oskroba. Poruszający wpis współpracowników
TVN24
NASK
Nowy model AI trafił do Polski. Ma wykrywać ataki
Tech
paczka, przesyłka
Koniec tanich paczek bez cła. Zmiany weszły w życie
Ze świata
SZTOKHOLM SZWECJA shutterstock_1175788303
Szwecja wprowadza obowiązek gotówki dla sklepów
Ze świata
Taylor Swift, Travis Kelce
Na ten ślub czeka świat. Tyle ma to kosztować
Ze świata
Donald Trump
"Nie pozwolimy na to". Trump ostrzega Chiny
Ze świata
Jolanta Sobierańska-Grenda
Ponad 700 tysięcy złotych "innych dochodów". Ministra zdrowia wyjaśnia
Z kraju
Donald Trump
Trump skomentował dane dotyczące swojego majątku
Ze świata
szkola dziecko plecak rodzic rodzice corka S shutterstock_1151079065
Dodatkowe pieniądze na dziecko. Ruszył nabór wniosków
Z kraju
Miłosz Motyka
Ile zapłacimy za paliwo? Minister odpowiada
Z kraju
Moskwa. Widok na Kreml
Pokłosie ataków Ukrainy. Zwrot w stronę Indii
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica