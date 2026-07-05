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Nikt nie trafił szóstki. Kumulacja w Lotto rośnie

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Mieszkaniec Paryża wygrał na loterii charytatywnej dzieło Picassa
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
W sobotnim losowaniu Lotto nie padła główna wygrana - żadnemu z graczy nie udało się skreślić pełnej szóstki. Bez najwyższej nagrody zakończyło się również losowanie Lotto Plus. Oznacza to, że kumulacja wzrasta do siedmiu milionów złotych. Sprawdź wyniki Lotto i Lotto Plus z 4 lipca 2026 roku.

W sobotę, 4 lipca, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 11, 13, 26, 30, 36 i 49. Takiego zestawu nie wytypował żaden z graczy, zatem pula głównej wygranej rośnie do 7 milionów złotych.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

W ostatnim losowaniu odnotowano natomiast 44 piątki, każda o wartości 7520,50  zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus zwycięskie okazały się następujące liczby: 1, 6, 22, 29, 36 i 44. Żadnemu z graczy nie udało się poprawnie wskazać wszystkich.

Padło 33 piątek, za które Totalizator Sportowy wypłaci po 3500 złotych.

Padła szóstka w Lotto
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Padła szóstka w Lotto

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Kiedy kolejne losowanie? Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22.

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Źródło: tvn24.pl
Tagi:
Wyniki LottolottoLoteriaWyniki losowania
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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