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Rośnie kumulacja w Lotto i Lotto Plus

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Padła wygrana w loterii Powerball
Źródło wideo: TVN24, Reuters
Źródło zdj. gł.: TVN24
We wtorkowym losowaniu Lotto nikt poprawnie nie wytypował wszystkich sześciu liczb, tak samo było w przypadku loterii Lotto Plus. W efekcie kumulacja wzrosła do 3 milionów złotych. Oto wyniki losowania z 28 lipca 2026 roku.

We wtorek, 28 lipca, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 8, 12, 15, 18, 34 i 37. Takiego zestawu nie udało się poprawnie wskazać ani jednemu uczestnikowi losowania. W najbliższym losowaniu, które odbędzie się w czwartek o godz. 22.00, główna nagroda w Lotto wyniesie 3 mln zł.

Wyniki Lotto i Lotto Plus

Podczas ostatniego losowania padło również 79 piątek - każda o wartości 3162,70 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w losowaniu Lotto Plus wylosowane zostały następujące liczby: 4, 22, 27, .35, 38 i 40 Nikomu jednak nie udało się wytypować poprawnie wszystkich sześciu liczb.

Odnotowano za to 27 wygranych piątek stopnia, za które zwycięzcy otrzymają po 3500 zł.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
lottoWyniki LottoLoterieLoteria
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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