Pieniądze Padła główna wygrana w Eurojackpot Oprac. Paulina Karpińska |

Kumulacja w loterii Powerball rozbita. Wygrana to 1,8 miliarda dolarów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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We wtorek, 20 października, w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 5, 16, 32, 34, 38 oraz 8 i 9.

Kumulację rozbił gracz ze Szwecji, który poprawnie wytypował wszystkie liczby. Za wygraną pierwszego stopnia (5+2) trafi do niego 19 286 658,00 euro.

Kolejne losowanie odbędzie się w piątek. Do wygrania będzie 45 milionów złotych.

Wyniki losowania Eurojackpot

Jak podano na stronie Lotto, odnotowano także siedem wygranych trzeciego stopnia (5+0) w wysokości 112 637,40 euro. Wszystkie padły w Niemczech.

W Polsce najwyższe były dwie wygrane czwartego stopnia (4+2), które wyniosły 260 640,00 zł. Należy jednak pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki. Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.