Pieniądze

KSeF "bez konsekwencji" na dłużej? Minister komentuje

Domański o wydłużeniu terminu bez kar w KSeF
Resort finansów analizuje możliwość wydłużenia terminu, do którego nie będzie kar za błędne korzystanie z KSeF - poinformował minister finansów Andrzej Domański. Obecnie okres przejściowy, w którym przedsiębiorcy nie są karani, ma trwać do końca 2026 roku.

KSeF - Krajowy System e-Faktur - to system, w którym przedsiębiorcy wystawiają, przesyłają oraz przechowują faktury elektroniczne. Od 1 lutego 2026 r. wszystkie firmy mają obowiązek odbierania faktur za pośrednictwem systemu. Z kolei najmniejsze podmioty, u których miesięczna sprzedaż udokumentowana fakturami nie przekracza 10 tys. zł brutto, zostaną objęte obowiązkiem wystawiania faktur w KSeF od 1 stycznia 2027 r.

Domański o KSeF "bez konsekwencji"

Domański był pytany w piątek w RMF FM o KSeF. Minister finansów i gospodarki podkreślił, że do tej pory w systemie wystawiono 120 mln faktur.

Domański zaznaczył, że przedsiębiorcy do końca 2026 r. nie będą karani za błędy związane z korzystaniem i funkcjonowaniem KSeF, a resort finansów analizuje możliwość wydłużenia tego terminu. - Analizujemy, czy nie należy tego okresu, nazwijmy to "bez konsekwencji", jeszcze wydłużyć - powiedział.

Ważne zmiany dla przedsiębiorców od 1 kwietnia
Z kraju

Domański zapowiada poprawienie aplikacji

Domański przekazał ponadto, że przedsiębiorcy zgłaszają swoje uwagi do aplikacji KSeF. - Będzie ona poprawiona i upraszczana. Będą pojawiały się nowe funkcjonalności - dodał.

System jest obliczony na przyjmowanie 2,5 mld faktur rocznie.

"Może pojawić się chaos, nawet większy niż ten, który pamiętamy z Polskiego Ładu"
Maja Piotrowska

Do KSeF można się logować m.in. przez aplikację mObywatel, mojeID - bankowość elektroniczną, e-dowód albo Profil Zaufany, a także za pomocą certyfikatów i tokenów.

Minister był też pytany o to, czy rząd zamierza podnieść drugi próg podatkowy. Wskazał, że drugi próg dotyczy ok. 11 proc. podatników, a w tym roku progi nie zostaną zmienione. - W 2027 roku oczywiście będą toczyły się dyskusje - dodał.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Andrzej DomańskiKSeFfaktura
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Pilne
Ceny paliw w sobotę. Są nowe stawki
Pieniądze
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Zator w Zatoce. Taki jest efekt rozejmu
choroba chora kobieta katar przeziebienie shutterstock_2387459481
Nowe zasady kontroli L4
Dla pracownika
Warszawa. Widok na centrum miasta
Tego nie było od 18 lat. "Eksplozja popytu"
Nieruchomości
Teheran, Iran. Wojna z USA i Izraelem
Kolejny cios na rynku ropy
Rynki
Samoloty Lufthansy, lotnisko we Frankfurcie
Tysiące strajkujących, setki odwołanych lotów
Turystyka
Donald Trump
Trump grzmi. "Nie taka jest nasza umowa"
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Padła główna wygrana w Lotto Plus
Pieniądze
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2602306775
Duża zmiana. Ceny paliw dziś
Rynki
pieniadze podatki kalkulator praca biuro wydatki shutterstock_2722823339
Utrata pracy przez AI oznacza nie tylko niższe zarobki
Dla pracownika
Teheran, Iran
Długofalowe skutki wojny. Prognozy dla globalnej gospodarki w dół
Na Wall Street odnotowano ostre spadki po ogłoszeniu ceł przez Trumpa
Zapowiedź nowego modelu AI wywołuje przecenę na amerykańskiej giełdzie
Tech
Berlin
Masowa upadłość firm u naszego sąsiada. Najgorszy wynik od 2005 roku
shutterstock_2451246091
Wyższe opłaty za bagaż i mniej udogodnień. Linie lotnicze reagują na wzrost cen
shutterstock_2491707351_1
Można zostać bez pieniędzy. "Bardzo dużo czerwonych flag"
Maja Piotrowska
ropa pole naftowe shutterstock_678829744
Spadek prognozowanych cen ropy. Goldman Sachs reaguje na zawieszenie broni
Rynki
Mark Zuckerberg
Przełomowy moment dla firmy Meta. Nowa strategia AI
Tech
Rosja może skorzystać na wojnie na Bliskim Wschodzie
Rosja zwycięzcą wojny w Iranie. Niemal dwukrotnie większe wpływy
Rynki
shutterstock_2673979929
OpenAI wstrzymuje realizację projektu Stargate w Wielkiej Brytanii
Tech
Adam Glapiński
NBP z ujemnym wynikiem finansowym. Glapiński po decyzji RPP
Pieniądze
Pociąg z RegioJet
Przewoźnik wycofuje się z Polski. Mówi o "nielegalnym działaniu drapieżnym"
Z kraju
Złotówki Pieniądze PLN
Jest decyzja RPP w sprawie stóp procentowych
Z kraju
policja - FotoDax shutterstock_2280430427
"Nowa fala oszustw". Policja ostrzega
Z kraju
Donald Trump podczas posiedzenia gabinetu w Białym Domu
Pentagon wykluczył, sąd nie zablokował. Gigant coraz bliżej "czarnej listy"
Tech
Podpisana została umowa na budowę odcinka Via Carpatia
Wielki poślizg przy budowie "kluczowego korytarza"
Moto
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
W którym polskim mieście zarabia się najwięcej? Zaskoczenie w firmach
Pieniądze
Bahrajn - 13 grudnia 2022 r.: gazociągi przepływają przez pustynię obok zakładu produkcyjnego na wsi w Bahrajnie gaz ziemny
Optymizm wyparował. Odbicie na rynku
Rynki
regiojet - lumofoto shutterstock_2690171733
Znany przewoźnik wycofuje się z połączeń po Polsce
Z kraju
Lotnisko we Frankfurcie
Strajk i problemy na lotniskach. "Mogą wystąpić utrudnienia przy powrotach"
Wall Street, NYSE, giełda, maklerzy, inwestorzy
Nagły zwrot na ropie
Rynki

