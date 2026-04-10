Pieniądze KSeF "bez konsekwencji" na dłużej? Minister komentuje

Domański o wydłużeniu terminu bez kar w KSeF

KSeF - Krajowy System e-Faktur - to system, w którym przedsiębiorcy wystawiają, przesyłają oraz przechowują faktury elektroniczne. Od 1 lutego 2026 r. wszystkie firmy mają obowiązek odbierania faktur za pośrednictwem systemu. Z kolei najmniejsze podmioty, u których miesięczna sprzedaż udokumentowana fakturami nie przekracza 10 tys. zł brutto, zostaną objęte obowiązkiem wystawiania faktur w KSeF od 1 stycznia 2027 r.

Domański o KSeF "bez konsekwencji"

Domański był pytany w piątek w RMF FM o KSeF. Minister finansów i gospodarki podkreślił, że do tej pory w systemie wystawiono 120 mln faktur.

Domański zaznaczył, że przedsiębiorcy do końca 2026 r. nie będą karani za błędy związane z korzystaniem i funkcjonowaniem KSeF, a resort finansów analizuje możliwość wydłużenia tego terminu. - Analizujemy, czy nie należy tego okresu, nazwijmy to "bez konsekwencji", jeszcze wydłużyć - powiedział.

Domański zapowiada poprawienie aplikacji

Domański przekazał ponadto, że przedsiębiorcy zgłaszają swoje uwagi do aplikacji KSeF. - Będzie ona poprawiona i upraszczana. Będą pojawiały się nowe funkcjonalności - dodał.

System jest obliczony na przyjmowanie 2,5 mld faktur rocznie.

Do KSeF można się logować m.in. przez aplikację mObywatel, mojeID - bankowość elektroniczną, e-dowód albo Profil Zaufany, a także za pomocą certyfikatów i tokenów.

Minister był też pytany o to, czy rząd zamierza podnieść drugi próg podatkowy. Wskazał, że drugi próg dotyczy ok. 11 proc. podatników, a w tym roku progi nie zostaną zmienione. - W 2027 roku oczywiście będą toczyły się dyskusje - dodał.

