Rośnie liczba prób wyłudzeń kredytów. Najwyższy poziom od 2009 roku

Oszuści nie ustają w swoich działaniach. W trzecim kwartale 2021 roku zablokowano ponad 2,3 tysiąca prób wyłudzeń kredytów na kwotę ponad 85 milionów złotych. To najwyższy poziom od 2009 roku - poinformował Związek Banków Polskich.

ZBP podał, że w okresie od lipca do września tego roku Polacy zastrzegli w międzybankowym Systemie Dokumenty Zastrzeżone 48,3 tys. skradzionych lub zagubionych dokumentów tożsamości. Zwrócono uwagę, że to także jeden z najwyższych wyników w historii. Liczba zgłoszeń wzrosła o 9,3 proc. w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem.

System Dokumenty Zastrzeżone Związku Banków Polskich to ogólnopolska baza milionów skradzionych i zagubionych dokumentów.

Wyłudzenia kredytów

Związek poinformował, że w trzecim kwartale br. odnotowano 2317 prób wyłudzeń kredytów, co oznacza średnio 25 prób dziennie. W tym przypadku zanotowano wzrost o 22,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku. "Jest to najwyższy poziom od 13 lat. Łączna kwota tych prób osiągnęła poziom 85,6 mln zł (930 tys. zł dziennie). Najwyższa kwota, jaką próbowano ukraść wyniosła aż 6 mln zł (woj. mazowieckie)" - czytamy w komunikacie ZBP.

ZBP

"Odnotowywane wzrosty dotyczące liczby zastrzeganych dokumentów oraz wyraźny wzrost skali działalności przestępców próbujących wyłudzić kredyty z wykorzystaniem kradzionej tożsamości pokazują istotność stałej walki o bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo Polaków" - powiedział, cytowany w komunikacie, Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Grzegorz Kondek, Koordynator Społecznej Kampanii Informacyjnej Systemu Dokumenty Zastrzeżone, przypomina, że "nasz dowód osobisty to nie jest tylko kawałek plastiku". "Dowody, paszporty i prawa jazdy to dokumenty poświadczające naszą tożsamość, a ich utrata bez zgłoszenia tego faktu do banku (także przez osoby, które nie korzystają z usług bankowych) to ryzyko bardzo poważnych konsekwencji. Pokazują to na przykład dane dotyczące średnich kwot prób wyłudzeń kredytów przekraczające 20 czy 30 tysięcy złotych" - wskazał Kondek.

ZBP

ZBP podał, że od 2008 roku - dzięki zastrzeżeniom w Systemie Dokumenty Zastrzeżone - udało się zablokować ponad 97,9 tys. prób wyłudzeń na łączną kwotę 5,2 mld złotych.

Autor:mb/ams

Źródło: TVN24 Biznes