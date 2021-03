Sądny miesiąc dla frankowiczów i banków. Stawką są miliardy złotych

- Uchwała Sądu Najwyższego jest potrzebna przede wszystkim po to, aby te rozbieżności wyeliminować i aby wskazać wszystkim sądom w Polsce kierunek, w którym powinny one orzekać – wyjaśnia.

Sześć pytań

Co z dodatkowym wynagrodzeniem?

"Oba roszczenia są bezzasadne"

- Co do wynagrodzenia, to zdanie wiążące w tym zakresie będzie miał nie Sąd Najwyższy, ale TSUE, gdy odpowie na pytania Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie C-19/20, w której reprezentujemy kredytobiorców – mówi Barbara Garlacz. W tym przypadku decyzja ma zostać ogłoszona 29 kwietnia.

- Klienci, którzy płacą raty bez podstawy prawnej (efekt stwierdzenia przez sąd nieważności umowy), zaczynają wysuwać roszczenia o zapłatę za bezprawnie pobrane raty, zajętą hipotekę, a czasem i działania windykacyjne. Banki za to próbują wzywać do zapłaty za korzystanie z pierwotnie wypłaconego kapitału. W naszej ocenie oba roszczenia są bezzasadne. Co ciekawe na to samo pytanie (z inicjatywy Rzecznika Finansowego - red.) ma odpowiedzieć Sąd Najwyższy 15 kwietnia w formie uchwały w składzie 7-osobowym – mówi.