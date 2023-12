Ważna decyzja dla frankowiczów. Jest wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął w sprawie przedawnień roszczeń banków o zwrot wypłaconego klientowi kapitału. TSUE zdecydował, że gdy przedawnienie roszczeń konsumenta w związku nieważnością umowy kredytu zaczyna się wcześniej niż w przypadku roszczeń banku, to prowadzi to do asymetrii mogącej naruszać ochronę konsumenta.

Czwartkowe orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C-28/22) dotyczyło odpowiedzi na pytania zadane trybunałowi przez Sąd Okręgowy w Warszawie na kanwie procesu wytoczonego przez frankowiczów przeciwko Getin Noble Bank S.A. (obecnie bank znajduje się w stanie upadłości).

Trybunał zauważył, że w kontekście umów kredytu hipotecznego, wykonywanych zwykle przez długi czas, asymetryczne rozwiązanie może okazać się nie do pogodzenia z zasadą skuteczności.

"Może ono bowiem czynić wykonywanie przez konsumenta praw wywiedzionych z prawa Unii nadmiernie utrudnionym lub praktycznie niemożliwym. Nie pozwala ono w szczególności wyeliminować ryzyka przedawnienia roszczeń konsumenta jeszcze przed rozpoczęciem biegu terminu przedawnienia roszczeń banku. Nie służy ono także pozasądowemu dochodzeniu praw przez konsumenta" - ocenił TSUE.

"Przyjęcie bowiem, że przedawnienie roszczeń banku biegnie dopiero od uprawomocnienia się wyroku, mogłoby zachęcać bank do bezczynności lub przedłużania negocjacji z konsumentem tak, aby termin przedawnienia jego roszczeń upłynął zanim zacznie biec termin przedawnienia roszczeń banku. Mogłoby to także prowadzić do pozbawienia konsumenta odsetek za opóźnienie od dnia wniesienia przez niego pozwu z żądaniem zwrotu przez bank kwot zapłaconych na podstawie unieważnionej umowy" - dodał Trybunał.

Co oznacza wyrok TSUE?

Magdalena Pledziewicz, wspólnik w Pledziewicz Kancelaria oceniła, że czwartkowy wyrok TSUE w całości jest korzystny dla konsumentów.

- Przede wszystkim Trybunał wprost stwierdził, że banki nie mogą powoływać się na zarzut zatrzymania po unieważnieniu umowy kredytu. - Była to zmora kredytobiorców na etapie rozliczenia się z bankiem po wygranej w sądzie. Tym samym od dziś po prostu strony mogą się rozliczać przez zwykłe potrącenie wzajemnych roszczeń - podkreśliła prawniczka.

W drugim punkcie wyroku, dotyczącym przedawnienia, Trybunał stwierdził, że roszczenie klienta nie może przedawnić się wcześniej, niż roszczenie przedsiębiorcy. - Ucina to dyskusje w polskiej judykaturze, które bywały zdecydowanie niekorzystne dla konsumentów - wskazała Pledziewicz.

- Ostatecznie Trybunał stwierdził też, że na banku nie spoczywa obowiązek informowania klientów o skutkach nieważności umowy, gdy ten wezwie bank do zapłaty - zaznaczyła.

Wyrok TSUE - czego dotyczy?

Jak wskazano w informacji prasowej, TSUE "wydał wyrok w sprawie C-28/22 Getin Noble Bank". "Sprawa ta – zainicjowana pytaniami prejudycjalnymi Sądu Okręgowego w Warszawie – dotyczy wykładni dyrektywy 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich w kontekście uznania umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego za nieważną i zwrotu przez bank kwot zapłaconych przez konsumentów na jej podstawie" - napisano.

Wyjaśniono, że "powodowie, będący konsumentami, zawarli w 2007 r. umowę kredytu hipotecznego, indeksowanego do franka szwajcarskiego", a "w 2017 r. przedstawili bankowi reklamację, w której wezwali go do zwrotu określonych kwot przekazanych na podstawie tej umowy, podnosząc, że zawiera ona postanowienia niedozwolone i jest nieważna".

Dodano, że "wyrokiem częściowym z listopada 2021 r. sąd orzekł, że sporna umowa jest nieważna", przy czym "w toku postępowania bank doręczył powodom oświadczenie o skorzystaniu z prawa zatrzymania świadczenia ewentualnie im należnego do czasu zaoferowania przez nich zwrotu świadczeń wzajemnych w postaci całkowitej kwoty kredytu udostępnionej na podstawie nieważnej umowy".

"Strony pozostają w sporze dotyczącym przedawnienia roszczeń banku o zwrot kapitału. Konsumenci uważają, że bieg przedawnienia roszczeń banku rozpoczął się w chwili doręczenia mu reklamacji, względnie w dniu doręczenia pozwu. Z kolei bank wskazuje, że bieg przedawnienia jego roszczeń następuje dopiero z chwilą prawomocnego rozstrzygnięcia sporu co do nieuczciwego charakteru klauzul umownych i ważności umowy" - wytłumaczono.

Opisano, że "w pytaniach skierowanych do Trybunału Sprawiedliwości warszawski Sąd Okręgowy zmierza do ustalenia m.in. jakie znaczenie mają przepisy dyrektywy 93/13 dla określania początku biegu przedawnienia roszczeń restytucyjnych banku wobec konsumenta".

"Odpowiedzi wymaga także pytanie, czy bank jest obowiązany zweryfikować, czy konsument jest świadomy skutków usunięcia z umowy niedozwolonych postanowień i braku możliwości jej dalszego obowiązywania. Sąd pragnie też wyjaśnić, czy w świetle dyrektywy 93/13 bank może powołać się wobec konsumenta na zarzut zatrzymania" - napisano w informacji prasowej.

Kolejny wyrok

Kilka dni temu, 7 grudnia 2023 roku, TSUE wydał rozstrzygnięcie w sprawie C-140/22, w którym utrzymał korzystną prokonsumencką linię orzeczniczą. CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Autor:kris/ToL

Źródło: tvn24.pl