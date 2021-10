Prezes PKO BP o ugodach z frankowiczami. "Program startuje dzisiaj w pełnej skali"

PKO BP startuje z ugodami - wypowiedź prezesa

Po czy wyjaśnił, jak ma wyglądać cały proces: - Zapoczątkuje go wniosek klienta, który będzie można złożyć na przykład w naszym serwisie internetowym. Po podpisaniu umowy o mediację sprawa trafi do sądu polubownego przy KNF, który wyznaczy termin spotkania online z mediatorem. Klient otrzyma od nas propozycję przewalutowania i wszystkie dokumenty niezbędne do mediacji. Na koniec zawrzemy ugodę. Podpisane porozumienia to jedyny moment w całym procesie, w którym klient osobiście będzie musiał pojawić się w oddziale banku.