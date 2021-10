PKO BP startuje z ugodami frankowymi

Największy bank w Polsce, PKO BP, szykuje się do ugód z frankowiczami. "W poniedziałek opublikujemy szczegóły, między innymi na stronie internetowej banku" - poinformowała TVN24 Biznes Małgorzata Witkowska z PKO BP. Jako pierwszy o tym, że największy polski bank złoży frankowiczom 4 października ofertę przewalutowania kredytów, napisał "Puls Biznesu".

"PB" poinformował w piątkowym wydaniu, że frankowicze, którzy zaciągnęli na mieszkanie kredyt walutowy w PKO BP i wystąpili z pozwem przeciwko bankowi ze względu na abuzywność (sprzeczność z prawem) umowy kredytowej, powinni w poniedziałek zalogować się do serwisu internetowego iPKO. Znajdą tam propozycję kredytu w ramach polubownego załatwienia sprawy.

Banki wysyłają wezwania do zapłaty

Również w piątek "Rzeczpospolita poinformowała, że kredytobiorcy skarżą się, że niektóre banki wysyłają im wezwania do zapłaty kwoty kredytu i opłaty za bezumowne korzystanie z kapitału w razie unieważnienia umowy. Działo się tak nie tylko w przypadku wyroków nieprawomocnych, ale nawet spraw, w których nie ma jeszcze orzeczenia w I instancji.

Dziennik zwrócił uwagę, że roszczenia te są mocno sporne. Przeciw opłacie za korzystanie z kapitału w przypadku unieważnienia umowy wypowiadały się m.in. UOKiK i Rzecznik Finansowy, choć już Komisja Nadzoru Finansowego i NBP uznały, że jakiś rodzaj opłaty pokrywającej bankom koszt udostępnienia kapitału się należy. Z informacji płynących od frankowiczów wynika, że zdarza się, że wezwania trafiają również do klientów, którym sąd nie unieważnił umowy, lecz ją "odfrankowił" (utrzymał ją w mocy, usuwając kwestionowane klauzule przeliczeniowe kredytu i rat ze złotych na franki) - przypomina dziennik.

Banki żądają opłaty za bezumowne korzystanie z kapitału, stosując do obliczenia jej wysokości średnie oprocentowanie hipotek według danych NBP. W zależności od długości i momentu zawarcia umowy frankowej mogą to być kwoty odpowiadające mniej więcej połowie lub nawet niemal zbliżone do wartości wypłaconego kredytu.