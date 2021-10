PKO BP wystartował z ugodami dla frankowiczów. Mamy komentarz KNF

W poniedziałek PKO BP rozpoczął program ugód z frankowiczami. "Jest to dobra droga do tego, aby z korzyścią zarówno dla kredytobiorców, jak i kredytodawców, eliminować ryzyka związane z portfelem kredytów we frankach szwajcarskich posiadanym przez banki" - ocenia Komisja Nadzoru Finansowego w odpowiedzi na pytania TVN24 Biznes.

Komentarz Komisji Nadzoru Finansowego

O opinię dotyczącą propozycji PKO BP poprosiliśmy Komisję Nadzoru Finansowego. KNF przypomina, że "proces przekształcania kredytów we frankach szwajcarskich na kredyty w złotych uruchomiony przez PKO BP jest odpowiedzią na apel skierowany w grudniu ubiegłego roku przez Przewodniczącego KNF do sektora bankowego".

"Jest to dobra droga do tego, aby z korzyścią zarówno dla kredytobiorców, jak i kredytodawców, eliminować ryzyka związane z portfelem kredytów we frankach szwajcarskich posiadanym przez banki. Model zakładający zawieranie ugód, który zaproponował bankom Przewodniczący KNF, od początku opierał się na zasadzie dobrowolności, jeśli chodzi o przystąpienie do tego procesu" - czytamy w odpowiedzi przesłanej TVN24 Biznes.