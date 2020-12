Ugoda zamiast sądowego sporu. Resort finansów ocenia propozycję w sprawie frankowiczów

Ministerstwo Finansów oraz Związek Banków Polskich pozytywnie oceniają propozycję Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącą rozwiązania problemu kredytów we frankach szwajcarskich. Przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski zaproponował we wtorek bankom, by przedstawiły klientom atrakcyjne dla nich warunki ugód pozasądowych.

- Na pewno zawieranie ugód i tworzenie ekosystemu do dalszej współpracy banków z ich klientami jest lepszym rozwiązaniem niż toczenie wieloletnich sporów. Inicjatywę oceniam pozytywnie, teraz wszystkie banki analizują tę propozycję. Wielce powinno być wskazane włączenie się do tego procesu także Skarbu Państwa, ważnego beneficjenta wybudowania tych kilkuset tysięcy mieszkań - powiedział PAP Biznes prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz.

- Myślę, że w kolejnych tygodniach banki będą mogły coś więcej na ten temat powiedzieć, przedstawić swoje pierwsze opinie - dodał.

"Propozycja UKNF nie wpłynęła do Ministerstwa Finansów i tym samym nie była wypracowywana wspólnie z MF. Z informacji prasowych wynika, że propozycja ta ma opierać się na samoregulacji sektora bankowego w odniesieniu do kwestii kredytów denominowanych i indeksowanych do walut obcych. MF pozytywnie ocenia działania samoregulacyjne, które mogłoby z jednej strony być korzystne zarówno z punktu widzenia kredytobiorcy, jak również kredytodawcy" - napisało natomiast Ministerstwo Finansów w korespondencji z PAP Biznes.

Propozycja KNF

Przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski zaproponował we wtorek bankom, by przedstawiły klientom atrakcyjne dla nich warunki ugód w sprawie kredytów frankowych. Nadzorca chce, by banki wychodziły z propozycjami pozasądowych ugód, które byłyby dla klientów banków realną alternatywą do ścieżki sądowej.

Jastrzębski ocenił, że nadszedł moment, by sektor bankowy ostatecznie zmierzył i uporał się z problemem kredytów we frankach szwajcarskich.

Jego zdaniem rozwiązanie, które zostanie wypracowane musi uwzględniać także interesy klientów, którzy w analogicznym czasie co kredytobiorcy frankowi zaciągali kredyty w złotych.

Jako najbardziej spójne i mające szanse powodzenia ocenił rozwiązanie, w którym klienci banków zaczęliby się rozliczać z bankami tak, jak gdyby ich kredyty od początku były kredytami złotowymi, oprocentowanym według odpowiedniej stopy WIBOR powiększonej wtedy marżę.

Przewodniczący poinformował, że KNF rozpoczął rozmowy w tej sprawie z UOKiK, by zapewnić ochronę praw konsumentów oraz stabilność i trwałość porozumień, które były zawierane pomiędzy bankami a klientami.

Autor:mp/ToL