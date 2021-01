Pandemia gorsza niż "czarny czwartek"

Wpływ pandemii na kredyty osób zadłużonych we frankach jest znacznie gorszy niż tak zwanego czarnego czwartku - twierdzi główny analityk Expandera Jarosław Sadowski. Styczniowa rata przykładowego kredytu z 2008 roku będzie bowiem już 12-tą z kolei, która jest wyższa niż 1800 złotych. Dodatkowo część frankowiczów straciło w tym czasie dochody lub ich poziom się obniżył.

Jarosław Sadowski przypomina, że w poprzednich latach tzw. czarny czwartek był wspominany jako najgorsze wydarzenie dla osób zadłużonych we frankach szwajcarskich.

15 stycznia 2015 roku, tuż przed godz. 11.00 szwajcarski bank centralny (SNB) podjął decyzję o uwolnieniu kursu franka wobec euro, co doprowadziło do paniki na rynku. Kurs franka wobec innych walut wprost oszalał. Ruch był tak duży, że systemy transakcyjne się zawiesiły i uczestnicy rynku walutowego przez dłuższy czas nie wiedzieli, ile kosztuje szwajcarski pieniądz.

Frank gwałtownie umocnił się wobec euro, a rykoszetem mocno oberwał polski złoty. Przez chwilę kurs franka sięgał nawet 5 zł i ostatecznie ustabilizował się w okolicach 4,20 zł. Był to znaczący skok wobec porannego poziomu ok. 3,50 zł.

"Rata zapłacona tego dnia (2 081 zł) była najwyższa w historii i do tej pory nie została przebita. Wydarzenia z 2015 r. były jednak tylko chwilowym szokiem. Po 1-3 miesiącach raty wróciły poniżej 1800 zł" - wyjaśnia Sadowski.

Nie było rekordu, ale podwyższonych rat jest więcej

Zdaniem analityka choć kurs franka nie sięgnął 5 zł, a raty nie przebiły rekordu sprzed 6 lat, to wpływ pandemii jest znacznie gorszy. "Styczniowa rata będzie bowiem już 12-tą z kolei, która jest wyższa niż 1800 zł. Dodatkowo część frankowiczów straciło w tym czasie dochody lub ich poziom drastycznie spadł" - wyjaśnia.

"W 2015 r. podwyższone raty trzeba było płacić przez 1-3 miesiące, a obecnie już dwunasta rata z kolei będzie przekraczała 1800zł. Kurs powyżej 4 zł utrzymuje się bowiem już od połowy lutego. W przypadku, gdy płatność raty (dokładniej wymiana złotych na franki) odbywa się dokładnie w połowie miesiąca, to najwyższe raty w trakcie pandemii zostały zapłacone w kwietniu (1950 zł) i maju (1965 zł). Ta z 15 stycznia 2021 r. wyniesie natomiast ok. 1880 zł (przy kursie 4,21 zł)" - tłumaczy Jarosław Sadowski.

"Dodatkowo nie ma pewności kiedy wrócą do poziomu poniżej 1800 zł" - pisze.

Kwota obecnego zadłużenia

"Mimo 13 lat spłaty naszego przykładowego kredytu, obecne zadłużenie wynosi 360 820 zł, a więc wciąż jest wyższe niż początkowa kwota 300 000 zł. Trzeba jednak dodać, że spadł dług wyrażony we frankach – z 140 078 CHF do 86 320 CHF" - pisze ekspert.

"Gdyby więc frankowicz w kłopotach chciał pozbyć się długu sprzedając mieszkanie, to musiałby w niektórych przypadkach i tak nie spłaciłby w ten sposób całego zadłużenia. Szczególnie dotyczy to tych, którzy zadłużali się, gdy frank kosztował ok. 2 zł i którzy nie mieli wkładu własnego" - czytamy.