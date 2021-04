Banki w górę po orzeczeniu TSUE

Inwestorzy na warszawskiej giełdzie pozytywnie zareagowali na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie dotyczącej kredytów we frankach. Kursy akcji banków wyraźnie poszły do góry, dzięki czemu indeks tej branży doszedł do najwyższego poziomu od roku.

Orzeczenie TSUE

Sąd Okręgowy w Gdańsku skierował do TSUE pytanie prejudycjalne dotyczące wykładni przepisów dyrektywy w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Przed tym sądem toczyła się sprawa klientów jednego z banków, którzy skarżyli się na nieuczciwy charakter indeksacji kredytu hipotecznego do franka szwajcarskiego.

- Trybunał mówi tylko o ramach, a ramy są takie: jeżeli umowa jest nieuczciwa, to ona nie obowiązuje, jeżeli da się ją wykonać w części, to w części obowiązuje, jeżeli w ogóle się nie nadaje, to nie obowiązuje w całości - komentował orzeczenie TSUE na antenie TVN24 radca prawny dr Mariusz Korpalski. Dodał jednak, że "ostatnie słowo i tak należy do sądu krajowego jako sądu Unii".