Wyrok trybunału w sprawie kredytów walutowych. Dotyczy kwestii przedawnienia roszczeń klienta

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w czwartek, że wobec konsumenta, który zawarł umowę kredytu denominowanego w walucie obcej i nie ma wiedzy w zakresie nieuczciwego charakteru warunku zawartego w umowie kredytu, nie może obowiązywać jakikolwiek termin przedawnienia w odniesieniu do zwrotu kwot zapłaconych na podstawie tego warunku.

Sprawa dotyczy konsumentów, którzy w 2008 roku i 2009 roku zawarli z BNP Paribas Personal Finance umowy kredytu hipotecznego denominowanego we franku szwajcarskim podlegającego spłacie w euro, w celu sfinansowania zakupu nieruchomości lub udziałów w kapitale spółek sektora nieruchomości.

"Z uwagi na właściwości tych kredytów, ich zaciągnięcie pociągało za sobą ryzyko kursowe związane z wahaniami kursu EUR względem kursu CHF. Choć istnienie tego ryzyka nie zostało wyrażone w umowach kredytu w sposób wyraźny, to wynikało z nich jednak pośrednio, że owo ryzyko było z nimi nierozłącznie związane i obciążało konsumenta" - wskazał TSUE w komunikacie.

W tym kontekście tribunal d'instance w Lagny-sur-Marne oraz tribunal de grande instance w Paryżu zwróciły się do unijnego trybunału z licznymi pytaniami dotyczącymi interpretacji dyrektywy.

Wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości UE w czwartkowych wyrokach po pierwsze przypomniał, że nieuczciwe warunki znajdujące się w umowie konsumenckiej nie są wiążące dla konsumenta i należy je uznać za nigdy nieistniejące, tak by nie wywoływały one skutków w odniesieniu do jego sytuacji prawnej czy faktycznej. W konsekwencji trybunał stwierdził, że powództwo wniesione przez konsumenta w celu stwierdzenia nieuczciwego charakteru warunku istniejącego w takiej umowie nie może podlegać żadnemu terminowi przedawnienia.