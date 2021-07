Kiedy przedawnia się spłata raty kredytu? Rzecznik Finansowy pyta Sąd Najwyższy

Trzy linie orzecznicze

Uprawnienie Rzecznika Finansowego

Biuro RF przypomniało, że zapytanie do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie rozbieżności w orzecznictwie to jedno z uprawnień Rzecznika Finansowego o najsilniejszym wpływie na praktykę podmiotów rynku finansowego. Uchwała Sądu Najwyższego prowadzi do zapewniania przewidywalności orzecznictwa przez ujednolicenie linii orzeczniczej sądów powszechnych na długie lata oraz do dostosowania praktyk podmiotów rynku finansowego do stanu zgodnego z prawem.