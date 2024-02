Banki i SKOK-i w styczniu 2024 roku udzieliły 25 tysięcy kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości blisko 10,3 miliarda złotych - poinformowało we wtorek Biuro Informacji Kredytowej. Kwota jest pięciokrotnie wyższa niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Pobito rekord.

Z danych BIK wynika, że w styczniu br. roku banki i SKOK-i udzieliły łącznie 25 tys. kredytów mieszkaniowych. Oznacza to wzrost o 304,9 proc. w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem i wzrost o 19,7 proc. względem grudnia 2023 roku.

Łączna wartość kredytów mieszkaniowych udzielonych w styczniu tego roku sięgnęła 10,299 mld zł. To o 403,4 proc. więcej niż rok wcześniej i 19,8 proc. więcej niż w grudniu.

Kredyty mieszkaniowe w styczniu 2024 roku

W ocenie BIK przyczyną tak wysokiego ożywienia kredytowego mogą być m.in. rosnące ceny nieruchomości i większa dostępność kredytów hipotecznych. "W styczniu bieżącego roku wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych przekroczyła 10 miliardów złotych i tym samym była największa w historii. W porównaniu do stycznia 2023 roku (2,05 mld zł - red.) wartość tegorocznej styczniowej akcji kredytowej wzrosła aż pięciokrotnie - zwrócił uwagę, cytowany w komunikacie, Sławomir Nosal, kierownik Zespołu Analiz Biura Informacji Kredytowej.

"Rekordowy styczniowy wynik, to efekt sukcesywnego procedowania wniosków w ramach ubiegłorocznego programu 'Bezpieczny kredyt 2 procent'. Co prawda, wnioski na te kredyty można było składać tylko do końca grudnia 2023 roku, ale w przypadku kredytów mieszkaniowych proces kredytowy w bankach trwa 1-2 miesiące od złożenia wniosku. W związku z tym uruchomienie wnioskowanych w grudniu ubiegłego roku kredytów, odbywa się w styczniu i nadal w lutym" - wyjaśnił Nosal.