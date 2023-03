Tysiące ugód z frankowiczami. Największy bank w Polsce podał nowe dane

PKO BP poinformował, że zawarł do tej pory 20,9 tysiąca ugód z frankowiczami. Jak przekazano, kredytobiorcy złożyli 37,5 tysiąca wniosków o mediację umów kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich.

Program ugód dla kredytobiorców frankowych ruszył w PKO BP w październiku 2021 roku. PKO BP podał, że liczba nowych wniosków o mediację wzrosła z 1,4 tys. w październiku do 2,2 tys. w listopadzie i 3 tys. w grudniu.

Liczba nowych sądowych pozwów w czwartym kwartale 2022 roku wyniosła 1,88 tys., czyli wzrosła 22,4 proc. rok do roku i o 5,7 tys. w porównaniu do trzeciego kwartału 2022 roku.

PKO BP poinformował, że pod koniec grudnia 2022 roku przeciwko bankowi toczyło się 19 522 postępowań sądowych (rok wcześniej były to 12 349), które dotyczyły kredytów hipotecznych udzielonych w ubiegłych latach w walucie obcej o łącznej wartości przedmiotu sporu 7,7 mld zł.

W 2022 roku bank zwiększył koszt ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi denominowanymi i indeksowanymi do CHF o 1,914 mln zł, w tym o 738 mln zł w samym czwartym kwartale.

Ugody z frankowiczami

W części banków rozpoczęło się oferowanie ugód frankowych. mBank poinformował pod koniec stycznia, że klienci spłacający kredyty we franku szwajcarskim podpisali do tej pory ponad 2,8 tys. ugód. Bank Millennium w czwartym kwartale 2022 roku zawarł ponad 1,3 tys. ugód, a w całym ubiegłym roku było to ponad 7,9 tys. porozumień.