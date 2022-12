Kredyty mieszkaniowe szorują po dnie. "Mamy epokę lodowcową"

Banki w listopadzie 2022 roku udzieliły łącznie 6,6 tysiąca kredytów hipotecznych. Oznacza to spadek o 69,6 procent w porównaniu do sytuacji sprzed roku - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK). Zdaniem profesora Waldemara Rogowskiego, głównego analityka Grupy BIK, można już chyba powiedzieć, że "mamy epokę lodowcową na rynku kredytów mieszkaniowych".

Z danych BIK wynika, że w listopadzie br. banki i SKOK-i udzieliły kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 2,173 mld zł. To o 70,7 proc. niższa kwota niż przed rokiem i jednocześnie o 4,1 proc. wyższa niż w październiku tego roku. Średnia wartość udzielonego kredytu mieszkaniowego w minionym miesiącu wyniosła 328,44 tys. zł i była niższa w ujęciu rocznym o 3,6 proc. w relacji do wartości w analogicznym okresie przed rokiem.

Kredyty mieszkaniowe w 2022 roku

Z prognoz BIK wynika, że w całym 2022 roku wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych powinna wynieść około 46 mld zł, co będzie oznaczało spadek prawie o połowę w stosunku do zeszłego roku. "To co może stanowić pewne światełko w tunelu, to powolna odbudowa zdolności kredytowej, którą widzimy od kilku miesięcy. Powodem są rosnące wynagrodzenia i brak podwyżek stóp procentowych w ostatnich miesiącach, co może 'odmrozić' rynek kredytów mieszkaniowych" - wskazał analityk.